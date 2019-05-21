مصابيح

تمثل قناة «العدالة» الكويتية محطة اسناد اساس واضافي لرصيد صناعة الدراما التلفزيونية الجدية، وللعام الثالث على التوالي، تشخص هذه القناة، خلال الدورة الرمضانية على وجه الخصوص، بحلة متميزة وبرصيد ضخم من الاعمال الدرامية العالية الجودة.

قناة «ATV» ليست مجرد قناة لتكملة العدد، بل حضور اعلامي عالي المستوى يليق باسم الكويت وايضا حضور القطاع الخاص في هذا المجال الخصب.

تمتاز «العدالة» بمجموعة المسلسلات التي حصلت على حقوق عرضها، لتمثل بذلك حالة من الاسناد والدعم والاحتضان لجديد الدراما المحلية، بل ان جملة اعمالها تمثل الاسبقية في العرض، وهو ما يشكل فضاء اضافيا تحلق من خلاله الدراما المحلية.

كما تمتاز القناة بمجموعة البرامج التي تقدمها والتي تنفرد بحواراتها.. والمعدة والمقدمة باحترافية اعلامية وفنية عالية.

ان حالة الحضور العالي الذي تقدمه «العدالة» لم يكن وليد صدفة، بل هو حصاد حتمي للفريق المتميز والكوادر الاعلامية المتخصصة التي تديرها، التي تعي جيدا بان «التميز هو الرهان» وان «التجديد هو الهدف» و«الكينونة بالتفرد» والاختيارات الفنية والاعلامية المتجددة الاضافية.

اليوم، وخلال الدورة الرمضانية، فإن «العدالة» تحصد نسبة مشاهدة عالية وهكذا الامر على الصعيد الاعلامي، وهو حصاد حتمي لحفنة الاعلام الدرامية الجديدة وايضا البرامج المتميزة التي تقدمها.

هكذا يكون حضور القطاع الخاص على الصعيد الاعلامي.

وعلى المحبة نلتقي

