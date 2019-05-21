مصابيح

شددت الفنانة بثينة الرئيسي على اهمية تجربتها في مسلسل «الديرفة» كما اشارت في تصريح خاص بـ «النهار» الى ان جديدها سيكون من خلال المسرحية الجديدة «I WISH» التي ستقدم خلال عيد الفطر المبارك.

سعيدة بالنجاح الذي يحصده هذه الايام مسلسل «الديرفة» وايضا بشخصية «فاطمة» التي اقدمها في المسلسل الذي اخرجه باحترافية عالية مناف عبدال وانتجه المخرج عبدالله بوشهري في تجربة اضافية في عالم الانتاج.

انتهينا منذ ايام قليلة من تصوير المشاهد المتبقية من مسلسل «الديرفة» وبعد مرور اكثر من اسبوع من الشهر الفضيل اعاده الله على الجميع بالخير.

جديدي هو مسرحية الاطفال الاستعراضية «I WISH» التي ستنطلق عروضها اول ايام عيد الفطر المبارك، والمسرحية من انتاج مركز الفنون واخراج الفنان عبدالله عبدالرضا.

في المسرحية عدد بارز من النجوم ومنهم الفنانة شجون وغدير السبتي وعبدالله عبدالرضا وحشد متميز من الاطفال الموهوبين واعتقد ان العمل هو اجمل عيدية نقدمها للجمهور الحبيب.

كان من المفترض ان اغادر الى تكملة شهر رمضان مع العائلة في سلطنة عمان، ولكن جدول تصوير مسلسل «الديرفة» والتزامي الجديد مع العرض المسرحي، غير جدولي.. كل ما اقوله للجميع عساكم من عواده.

