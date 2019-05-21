مصابيح

يعد الموسيقار عمار الشريعي احد اهم مبدعي وفناني الموسيقى الذين ظهروا على ساحة الموسيقى والغناء المصري والعربي قاطبة في الربع الأخير من القرن العشرين موسيقاه لا تخطئها الأذن تعرف انه صاحبها والسنباطي وكمال الطويل والموجي وبليغ حمدي.. وعلى مدى ما يقرب من 40 عاماً قدم نجاحات هائلة في كل المجالات الموسيقية التي ابدع فيها كمؤلف موسيقي وكملحن قدم الحانه لعدد كبير من نجوم الطرب والغناء وكواضع للموسيقى التصويرية والمسرحية.. وأيضا براعته في تقديم تترات المسلسلات كلها مجالات قدم فيها ابداعه بنجاح هائل وجماهيرية واسعة.

وتميز هذا الموسيقار الكبير بأذن بالغة الحساسية ليس فقط كموسيقي بل ايضا كانسان يرسخ في ذهنه صوت اي شخص يسمعه من الوهلة الأولى ولا ينساه بعد ذلك مطلقاً ورغم ظروفه التي نعلمها جميعا لم يتعامل معه احد سواء من الوسط الفني والثقافي والسياسي او اصدقائه وجمهوره له فضل الريادة في انشاء وتقديم الفرق الغنائية عندما اسس فرقة الأصدقاء مطلع الثمانينيات من القرن الماضي وحققت نجاحا مدويا ومهدت الطريق لفرق اخرى مماثلة تكونت وسارت في نفس الاتجاه.

وكم كان ناجحاً ومؤثرا عندما عمل كمذيع وقدم برنامجه الاذاعي الشهير غواص في بحر النغم الذي كان بالفعل اسماً على مسمى فالشريعي كان بالفعل غواصا في بحر الأنغام.. وللجماهيرية الهائلة التي حققها البرنامج تحول الى برنامج تلفزيوني على احدى القنوات المصرية بنفس نسب النجاح والجماهيرية وهو ما جعله يقدم برنامجاً تلفزيونيا حوارياً باسم سهرة شريعي ميزته خلاله خفة ظله المعروفة عنه فقد كان واحداً من ظرفاء العصر الكبار كما كان واحداً من كبار مشجعي النادي الأهلي الغيورين والمتعصبين لهذا النادي العريق.

وقبل ان نبدأ في الحديث عن اهم الجوانب والملامح في شخصية هذا الفنان المبدع نعرض سريعاً الى نشأته وبدايته.. فهو من مواليد 16 ابريل 1948 وينتمي لعائلة الشريعي وهي واحدة من العائلات الكبيرة والعريقة بمحافظة المنيا بصعيد مصر تلقى تعليمه العام وكان بالمدرسة ثلاثة فروع ليمارس التلاميذ الصغار هواياتهم خلالها ومن بينها فرع او شُعبة الموسيقى وظهرت موهبة عمار الموسيقية في سن مبكرة جدا ما جعله يتجه لدراسة موسيقية مركزة بعد ان تبنى موهبته احد اساتذته والذي كان يعمل موسيقيا محترفاً وراسل مدرسة هارلى الأميركية للمكفوفين والتي تقدم كل انواع المعرفة والفنون واخبرهم بموهبة عمار الموسيقية مع طلب برغبته في تعلم الموسيقى عبر مناهج مدرستهم وبالفعل ظل عمار يدرس الموسيقي في هذه المدرسة وتعلم العزوف على آلة البيانو في سن السادسة بعدها تعلم العزف على آلة الاكرديون وهو في العاشرة من عمره ووصل الى مستوى متميزة للغاية وحصل على المراكز الأولى وميداليات تفوق في كل المسابقات الموسيقية طوال مدة دراسته بمراحل التعليم المختلفة.

وبعد انهاء دراسته الثانوية التحق بقسم اللغة الانكليزية بكلية الآداب جامعة القاهرة.. واتسعت ممارسته الموسيقي في حفلات الجامعة.. ورغم ما اظهره من تفوق وبراعة موسيقية وقتها الا ان الأمر لم يكن يتجاوز مرحلة الهواية الا انه عقب انتهاء دراسته وتخرجه من الجامعة قرر ان يحترف الموسيقي بشكل كامل بعد ان واجه عمار ثورة غضب عارمة من جانب اسرته وعائلته عندما علمت بقراره.. فالعائلة ترفض تماما ان يكون احد ابنائها موسيقياً!! وهنا يظهر جانبا مهماً من جوانب شخصية هذا الفنان الكبير وهو قوة الارادة والاصرار والتمرد حيث اصر على مواقفه بتهديد اسرته بحرمانه من الأموال التي كانت ترسلها له اثناء دراسته بالقاهرة ولم يبال تهديد الأسرة وقرر ان يعتمد على نفسه ويدير امور حياته طالما انه اقتنع باختيار للطريق الصحيح الذي يرى فيه نفسه وموهبته وقدراته.

وسألته يوماً: كل هذا الاصرار والعناد والتمرد وأنت في بداية طريقك وتحتاج الى الدعم المالي من اسرتك كيف واجهت تبعات هذا القرار وهذا التمرد؟! وهل كان يمكنك ان تخفي الأمر عن العائلة.

قال: هناك احد اهم الأمثلة الشعبية في الريف والصعيد ينطبق على هذا الموقف تماما ويقول الممثل المعروف اللي بيزمر ما بيخبيش دقنه وكان من المستحيل ان يظل الأمر سرا فأنا سأحترف عمل ومهنة الشهرة والانتشار جزء من طبيعتها.. وكنت مقتنع وقتها تماما ان هذا هو الطريق وان اختياري كان- صحيحا- واشعر بذلك مع مرور الوقت والحمدلله وبعد فترة لم تدم طويلا ومع بداية النجاح والانتشار تراجع غضب الأسرة وبدا الأمر طبيعيا.

كان بداية الاحتراف لـعمار هو العزف على الاكرديون وانضم لفرقة الفنان صلاح عرام وكانت من اهم وأشهر الفرق الموسيقية وظل بها لمدة ثلاث سنوات متواصلة بعدها اتجه الى العزف على آلة الاورج في الفرقة الماسية بقيادة احمد فؤاد حسن لكن طموح الفنان الكبير كان اكبر من ان يظل مجرد عازف على آلة موسيقية في احدى الفرق الموسيقية- رغم احترامه الكبير لكل العازفين- فهو لم ينس انه بدأ حياته كلها عازفا وقرر ان يخوض تجربة التلحين وقدم لحنه الأول للمطربة مها صبري من خلال اغنية امسكوا الخشب وأذيعت الأغنية في حفل على الهواء في ميلاد اذاعة صوت العرب 1974 ومع النجاح الكبير التي حققته الأغنية بدأت الشهرة تعرف طريقها الى عمار كملحن واعد بعدما كانت شهرته قاصرة على انه عازف اكورديون.

ويعد الشريعي من اكثر الموسيقيين الذين برعوا في العزف على آلة العود ليس في مصر وحدها بل على الساحة العربية فهو عازف عود ماهر ومبدع وسألته: بدأت بالبيانو ثم الاكورديون وأظهرت تفوقا فيها فهل وجدت ان آلة العود تنقصك من هنا حاولت تعلمها؟.. قال: بدأت اعزف على العود وأنا عمري 14سنة كنت في ثورة حماسي وكنت اريد ان اعزف على كل الآلات كنت مندفعاً في شغفي وحبي للموسيقي بشكل غير طبيعي والعود بالتحديد مهم جداً بكل موسيقى يريد ان يقدم الحانا او يؤلف موسيقي فهذه الآلة بها كل اسرار الموسيقى الشرقية وقواعدها وهى آلة تعمق الاحساس بمقامات الموسيقى العربية.. وكنت قد تعلمت التدوية الموسيقي بطريقة بريل وكانت لدي القواعد الأساسية لتعليم نفسي وكان لدي ايضا طموحي وشغفي خاصة مع اكتشافي ثبات النغمات الموسيقية في اذني.

والحقيقة ان هذا الموسيقار الكبير كان يملك أذنا بالغة الحساسية تميز الأصوات والنغمات بدقة شديدة ومتناهية سواء على مستوى عمله ومهنته او على مستوى حياته العادية.. وسألته مداعباً: هل من الضروري ان يكون للموسيقى اذن حساسة؟ ابتسم وقال بخفة ظله المعهودة اذا ماكنتش اذنه حساسة هيشتغل ازاي.. واذا كان الحساسية ناقصة شوية ولا سمعه تقيل يشوف له شغلانه ثانية.

وكان عمار يبدي اعجابا واضحا بالمؤلف الموسيقي الهندي رافى شانكار الذي استطاع ان يُخضع العلوم الموسيقية الأوروبية لخدمة الموسيقية الهندية والوصول به الى مستويات فنية رفيعة.. من هنا ومن خلال طموحه وعشقه الموسيقى الذي لم يتوقف ولم يعرف حدودا ومن خلال حرصه على التجديد والتطوير نجح عمار في ان يدخل بعض التعديلات على آلة الأورج الكهربائي المعروفة بحيث اصبح في قدرة وامكان عازفها ان يؤدي مقامات الموسيقى العربية.. لما جعله يصدر اصوات آلات الموسيقى العربية العود- القانون- الناي وأرسل تلك التعديلات للشركة المنتجة لأجهزة الأورج الكهربائي فأخذت بها وحفظت له حقه في تلك التعديلات.

ومن اجل الرغبة الدائمة في التجديد والتطوير كان للموسيقار الكبير فضل الريادة في تكوين الفرق الغنائية عندما اسس فرقة الأصدقاء التي ضمت عددا من الفنانين المطربين الشباب الذين اصبحوا نجوماً فيما بعد منى عبدالغني- حنان- علاء عبدالخالق وحقق الفرقة نجاحا هائلا ومدويا من خلال اغنياتها وحفلاتها وأصبحت هذه الأغنيات على السنة وفي اذهان قطاعات واسعة من الجمهور خصوصا اجيال الشباب ولم يستمر هذا النجاح سوى سنوات قليلة للغاية بعد توقفت الفرقة وتم حلها وتفرق اعضائها وسألته: الم تفكر في تكرار تجربة فرقة الأصدقاء مرة اخرى خصوصا مع النجاح الكبير الذي حققته وكان صاحبة ضربة البداية في انتشار هذا اللون من الغناء؟ قال هذه الفرقة كانت خطوة للأمام سواء بالنسبة لي او بالنسبة لأعضائها مي وحنان وعلاء لم احزن يوما لحل الفرقة لكن ما احبطني حينها هو استقبال وسائل الاعلام لنا فقد قدمنا 35 اغنية لم يصور منها التلفزيون سوى ثلاثة ولم يعرض غير اغنيتين فلقد اتهمونا بأننا فرقة شيوعية وقالوا عنا في الجرائد الفرقة التي تضع السم في العسل كل ذلك لأننا كنا فرقة لها وجهة نظر ولم يكن لنا اتجاه او موقف سياسي برغم ذلك لأننا كنا فرقة لها وجهة نظر ولم يكن لنا اتجاه او موقف سياسي برغم ذلك عوملنا باضطهاد وتجاهل رغم اننا كنا قاسماً مشتركاً في كل حفلات الشباب والجامعات.

كان الموسيقار الكبير بارعاً في اكتشاف المواهب الغنائية بما يملكه من اذن حساسة- كما ذكرنا- وخبرة هائلة تجعله يميز موهبة الصوت وجودته ومدى صلاحيته للغناء ومدى حساسيته للنغمات والجمل اللحنية وكثيرة هي الأسماء التي قدمها لساحة الغناء وحققت النجاح وبعضهم حمل اسمه مثل المطربة هدى عمار ولما مرت سنوات دون ان نسمع صوتاً جديداً من اكتشافاته.. سألته: اين اكتشافاتك من الأصوات الجديدة ولماذا هدى عمار وجدها من اكتشافاتك التي حملت اسمك.

قال: الصوت الجديد المتميز الموهوب هبه من المولى سبحانه وتعالى.. وأنا لا امد يدي في الهواء فاخرج صوتا جديدا وان كنت قد سمعت للكثيرين في الفترة الأخيرة لكني لم انجذب لصوت معين وهذا يرجع لقلة المواهب الغنائية وهذه يحدث بين فترة وأخرى احيانا تكثر الأصوات الموهوبة الجميلة وفي احيان اخرى تقل وتكاد تتلاشى فالأمر لا يسير بوتيرة واحدة منتظمة اما هدى عمار واختيارها لأسمى فأنا لم افعل ذلك فالسوق هو من فعل ذلك فبعد نزول البومها الأول بدأ البعض يسأل اين هدى؟ فكانوا يقولون هدى عمار.. وبالتالي اشتهرت بهذا الاسم لأنها عندما بدأت كان باسمها منفردا وكرماً منها لم ترفض وحبي منى فيها لم اعترض فهي صوت جميل وقوى

في الفترة التي ازدهرت فيها فوازير رمضان في حقبتي الثمانينيات والتسعينيات كان عمار الشريعي من اهم من وضع الحان عدد كبير من الفوازير.. لكن عندما قدمت الفنانة المعتزلة جيهان نصر الفوازير في رمضان رفض عمار تلحين الفوازير وقال: أنا لا احب ان اضع الحاني لصوت لا اعرفه انا اعرف جيهان جيداً كممثلة لكن لا اعرفها كمغنية بعكس شريهان ونيللي لذلك عندما طلبوا مني تلحين الفوازير رفضت ولو كانوا قد رجعوا الى منذ البداية لتحديد هل تصلح ام لا- ربما- كنت وافقت وهذا لا يعني انني ضد جيهان او ارفضها لكني لا استطيع المجازفة باسمي في شيء لا اعرفه.

حققت موسيقي عمار الشريعي نجاحاً ساحقاً في العديد من المسلسلات التلفزيونية التي وضع موسيقاها وأشهرها مسلسلات مثل رأفت الهجان بأجزائه الثلاثة- الأيام- دموع في عيون وقحة- وقال البحر- اوديب-العملاق- ليلة القبض على فاطمة- الرايا البيضا- النديم- بابا عبده مع النجاح الهائل الذي حققته هذه المسلسلات والموسيقى المميزة لها اصدر عمار موسيقى هذه المسلسلات وهي من تأليف في البومات موسيقية وقال البعض عنها سيمفونيات الشريعي وأتذكر انني سألته: عن سبب هذا التوجه وهل كان استغلالا لنجاحها وهل وجدت ان نجاح هذه الألبومات وانتشارها الهائل كان لنجاح موسيقاك ام لنجاح العمل نفسه؟ قال ضاحكا: انا بني ادم والحمدلله متواضع والجميع يعرف عني ذلك.. ولا يمكن ان انسب نجاح غيري لنفسي ولكني اقول دائما ان العمل ينجح بكل عناصره فالنجاح جماعي.. اما تفكيري في اصدارها في البومات لأنني وجدت ان الشباب من حقه ان يقتني شيئاً يخصه ومشكلتنا في مصر انه لا يُطلب منا كملحنين على المستوى الانتاجي شرائط موسيقية لذا وجدت فرصتي الوحيدة في حفظ ما ابذله من جهد في الموسيقى التصويرية يكون من خلال البومات.

عندما اتجه الموسيقار الكبير- من خلال حبه الشديد للموسيقى الشرقية الأصيلة والتراث الغنائي المصري العربي التي تقدم البرنامج الاذاعي غواص في بحر النغم حقق البرنامج نجاحاً هائلاً ومدوياً لبراعة عمار في تقديمه وفي اعادة اكتشاف كنوز الموسيقى العربية وكبار اساتذتها والتحليل الرائع والسهل والبسيط الذي كان يقدمه للألحان...وانتقل بالبرنامج- من فرط نجاحه الهائل- الى شاشة التلفزيون حيث قدمه على احدى الفضائيات المصرية لدرجة ان هناك من قال من المتخصصين في الاعلام إن عمار الشريعي وضع بسهولة ويسر وبدون قصة منه قواعد مدرسة جديدة في طبيعة عمل المذيع فقدم شخصية المذيع الصديق للمستمع والمشاهد وطالبه الكثيرون بالاستمرار في العمل كمذيع في برامج اخرى لكن عمار وبشكل مفاجئ توقف وتوقف معه البرنامج الشهير ولم يستمر ايضا برنامجه الثاني سهرة شريعي وبكل تأكيد كان لابد من وجود سر او اسرار من وراء توقف برامج جمهورها بالملايين ولماذا يرفض عمار استمرار النجاح؟

الاجابة عن هذه الأسئلة قالها عمار نفسه ليشكل ملمحا جديداً من ملامح شخصيته قال معظم الناس التي احبت البرنامج تعتقد- من بساطة تقديمه- ان البرنامج سهل في اعداده وتقديمه لكن ما كان يحدث اني في نهاية كل حلقة اشعر انني لعبت دور شطرنج مع كاربوف الروسي بطل العالم في الشطرنج لأنني لا اعتد على ورقة وقلم ولكن على استدعاءتي الخاصة فأنا احاول تكثيف كل ما اريده في وقت البرنامج المحدد بدون ان اكون مملاً فأخرج من الحلقة وكأني مضروب علقة لذا وجدتني وقتي مشغولا بكثير من الأعمال ويأتي موعد البرنامج فلا استطيع الذهاب فتوقفت.. ولكني عدت عندما شعرت بحب الناس واتصالهم المستمر بي حتى اعود للبرنامج وعندما وجدت ان البرنامج لن يخرج بالشكل الذي اتمناه ويستمر نجاحه كان لابد من التوقف والاكتفاء بما قدمت فأنا انسان يحب النجاح ويسعى ويجد ويجتهد في كل الأسباب التي توفر وتساعد على النجاح الذي حققه عمار كمذيع اذاعي وتلفزيوني الا انه كان يرفض بشدة ان يلقبه البعض بالمذيع وكان يقول انا موسيقي والموسيقى هي مهنتي وهوايتي وحبي الأول والأخير اما العمل الاعلامي فله ناسه.

واذا كان هذا هو عمار الشريعي في بعض جوانبه وملامحه على المستوى الفني فهو على المستوى الانساني لا يقل روعة ونجاحا فهو يتميز بخفة ظل يندر وجودها سريع القفشة والبديهة ابن نكته كما يقولون- وكل اصدقاؤه والمحيطون به ومن تعاملوا معه اجمعوا على انه من كبار ظرفاء العصر كما انه حكاء من طراز فريد ولا يمل الجالس معه او الحاضر لجلساته من الاستماع اليه وكان له اسلوب جذاب ومحبب في سرد حكاياته او الحديث في الموضوعات التي يدور حولها النقاش كما انه كان صاحب فراسة ورأى لا يخطئ في الآخرين! ظل عمار لسنوات طويلة مضربا ورافضا للزواج لدرجة ان البعض اطلق عليه لقب نقيب العزاب وكان يرى انه لم يعثر بعد على الانسانية التي تحتويه كفنان وكانسان وعندما عثر عليها تزوجها على الفور لتكون السيدة الفاضلة والمذيعة اللامعة ميرفت القفاص هي زوجته وأم ابنه مراد وهي الانسانة التي ظل عمار يبحث عنها وهي التي احتوته كفنان وانسان وحافظت له على طقوسه الفنية والانسانية وكانت الزوجة والأم الحانية عندنا تعرض لحالة صحية عارضة تمثلت في ازمة قلبية نتيجة الاجهاد والارهاق في العمل.

وينتمي عمار كما ذكرنا لعائلة الشريعي وهي من العائلات العريقة ليست في نسبها وحسبها فقط بل ايضا في حب النادي الأهلي القاهري الكبير لذلك ومع هذا الانتماء العائلي للأهلي كان من الطبيعي ان يكون عمار من كبار مشجعي النادي الأهلي بل هو مشجع متعصب لدرجة غير عادية ولدرجة انه كلف صديقه المخرج جمال عبدالحميد ان يسجل له شريط فيديو يضم الأهداف التي سجلها الأهلي في مرمي الزمالك منافسه العتيد وكانت اسعد اوقات عمار عندما يجلس وليستمع الى هذا الشريط والأهداف التي سجلها الأهلي في مرمي الزمالك وعندما تسأله: ليه ده كله؟ يجيبك على الفور علشان اشمت هو انتي مش اهلاوي ولا ايه؟! وفي احدى المرات كان يستمع الى مباراة للأهلي والزمالك وأثناء المباراة دخل الى الحمام وحتى لا يفوته شيء من المباراة اخذ معه جهاز الراديو الصغير وأثناء وجوده في الحمام احرز الأهلي هدفا فظل داخل الحمام حتى نهاية المباراة وخشي ان يخرج حتى لا يتغير حظ الأهلي ويتعادل الزمالك.

