مال وأعمال

بدعوة من جمعية المحامين الكويتية، شارك بنك الكويت الوطني في محاضرة حول البطاقات الائتمانية وسبل حماية العملاء، وذلك في إطار حرصه الدائم على رفع مستوى الوعي المصرفي في المجتمع والتزاماً منه بالسعي نحو تقديم الحماية الكافية لعملائه.

قدم المحاضرة ممثلون من بنك الكويت الوطني وهم سند الشطي، بدر الجناح وبشار إبراهيم.

ويحرص بنك الكويت الوطني دوماً على المشاركة في النشاطات التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي المصرفي وذلك في إطار دور البنك الرائد في السعي نحو تقديم الحماية المصرفية اللازمة للعملاء ومن أجل ترسيخ ثقتهم في الاعتماد على الحلول المصرفية الحديثة، وبما يدعم مسيرة تطور القطاع المصرفي في الكويت.

وقام بافتتاح المحاضرة سند الشطي، مدير إدارة خدمات التجار في بنك الكويت الوطني، حيث تحدث عن حرص البنك إلى نشر الوعي المصرفي والتعاون بشكل مستمر مع بنك الكويت المركزي حول هذا الموضوع، مشيراً إلى أن البنك يستخدم دوماً كل أساليب التواصل مع العملاء من أجل توفير المعلومات اللازمة والمتعلقة بكل معاملاتهم المصرفية وأسس حماية بياناتهم الخاصة.

وحول هذا الموضوع أعلن الشطي قائلاً: «نسعى دوماً إلى نشر الوعي المصرفي على كل الأصعدة، ومن هذا المنطلق عمدنا أخيراً إلى تحذير العملاء حول ضرورة تجنب تمرير البطاقة المصرفية على الأنظمة الآلية الخاصة بالمتاجر، فضلاً عن الكثير غيرها من المواضيع والتي تنصب جميعها في إطار حرصنا على حماية العملاء».

إلى جانب ذلك، قدم ممثل إدارة البطاقات المصرفية في بنك الكويت الوطني بدر الجناح في الجزء الأول من المحاضرة عرضاً تفصيلياً للمزايا المتعددة التي توفرها بطاقات الوطني الائتمانية.

وقال الجناح: «توفر بطاقات الوطني الائتمانية أسلوب حياة فريد للعملاء، فهي تضم العديد من المزايا التي تناسب احتياجاتهم المختلفة وتقدم لهم مكافآت وعروض حصرية استثنائية».

وتحدث الجناح أيضاً عن كيفية الاستفادة من المميزات التي تقدمها بطاقات الوطني الائتمانية ومنها برنامج مكافآت الوطني الذي يشمل عروض وخصومات حصرية مع أكثر من 850 محلا مشاركا، فضلاً عن الحملات والعروض على مدار العام.

فيما تناول الجزء الثاني من المحاضرة سبل الحماية، وقدم هذا الجزء مدير قسم التفويض وحماية البطاقات في بنك الكويت الوطني بشار إبراهيم والذي أكد على مستوى الجودة العالية والحماية التي تمنحها بطاقات الوطني الائتمانية للعملاء قائلاً: «يحرص بنك الكويت الوطني دوماً على تقديم أعلى مستويات الأمان ونشر الوعي المصرفي ذلك من خلال الحملات المخصصة لذلك».

