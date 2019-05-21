مال وأعمال

يشارك بيت التمويل الكويتي «بيتك» في حملة «رمضان أمان» التي انطلقت للعام الثامن على التوالي بتنظيم من مركز العمل التطوعي ممثلا بفريق «نهتم» التطوعي بهدف الحد من الحوادث المرورية الناتجة عن سرعة بعض سائقي المركبات في محاولتهم اللحاق بموعد الإفطار.

ويتواجد فريق «بيتك» التطوعي يوميا في عدد من أبرز وأهم التقاطعات الرئيسية التي تشهد ازدحاما مروريا، لتوزيع وجبات الافطار الخفيفة على السائقين وقت آذان المغرب في التقاطعات المرورية المهمة والأماكن المزدحمة وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية، مع توصيل رسائل توعوية بأهمية ربط حزام الأمان والالتزام بالسرعة القانونية المحددة، كما أنها تجربة متميزة ونموذج راق في العمل التطوعي الذي يعبر عن الترابط الاجتماعي في الكويت.

وتقوم الحملة، التي لاقت استحسانا وقبولا كبيرا من مستخدمي الطرق، بتوزيع 100 ألف وجبة إفطار خلال الشهر الفضيل.

وتأتي مشاركة «بيتك» في حملة رمضان امان ضمن اطار برنامجه الحافل «تواصل بالخير في شهر الخير 5» وتأكيدا على ريادته في دعم المجتمع والتميز في تحقيق المسؤولية الاجتماعية، وكذلك الحرص على دعم مبادرات العمل التطوعي وتشجيعها لما لذلك من آثار إيجابية على المجتمع والشباب.

ويواصل «بيتك» حملة مشروع افطار الصائم بتوزيع نحو 1000 وجبة افطار يوميا على الصائمين في مواقع مختلفة مثل قصر نايف وسوق المباركية ودوار مسجد الشملان وحديقة حولي، بالتعاون مع محافظة العاصمة ومحافظة حولي.

ويحرص «بيتك» على المشاركة في كل الفعاليات والأنشطة التي تخدم المجتمع سواء تطوعية أو تعليمية أو بيئية أو رياضية أو صحية أو تلك الموجهة لفئة الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها من المجالات المجتمعية، تعزيزا لريادته في المسؤولية الاجتماعية.

