مال وأعمال

يحرص بنك وربة خلال شهر رمضان الفضيل على تعزيز ثقافة الرياضة والمحافظة على الصحة بشكل سليم عبر تحفيزهم على المشي، وبناء عليه وفي يوم الجمعة الموافق 17 مايو، انطلقت الفعالية الأولى من سلسلة فعاليات تطبيق «Fayez» للمشي المنظمة من قبل بنك وربة في مجمع الافنيوز والتي من المزمع أن تستمر على مدار عطل نهاية الأسبوع المقبلة بالتواريخ التالية «31،30،25،24،23 مايو و1 يونيو» حتى انتهاء شهر رمضان المبارك. وحول الفعالية، أوضح أيمن المطيري، المدير التنفيذي للتسويق والاتصال المؤسسي في بنك وربة - أن حرص بنك وربة على دعم المبادرات المعنية بصحة وسلامة المجتمع يقع في صلب برنامجه للمسؤولية الاجتماعية والذي يحرص من خلاله على خلق مبادرات هادفة وبناءة تعود بالنفع على المجتمع وتسهم في نشر الثقافة الصحية لاسيما خلال شهر الصوم. كما أكد أن البنك سيستمر بخلق هذه الفرص التي يمكن من خلالها تحقيق الاستفادة القصوى للمواطنين وأيضاً تحفيزهم عبر مكافآت مجزية للاستمرار في هذا النهج».

