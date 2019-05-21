مال وأعمال

أقام البنك الأهلي المتحد غبقة لموظفيه وعائلاتهم في فندق الفورسيزون بالكويت بحضور الرئيس التنفيذي بالوكالة للبنك طارق محمود والإدارة التنفيذية وحشد كبير من موظفي وموظفات البنك وعائلاتهم، حيث اتسمت الغبقة بالطابع العائلي وسط أجواء من البهجة والسرور.

تميزت الغبقة بحسن التنظيم وتضمنت العديد من المسابقات والمفآجات السارة حيث تم توزيع الهدايا على الموظفين وعائلاتهم وقد أضفى توزيع القرقيعان على الأطفال من أبناء الموظفين طابعا جميلا ومميزا على الغبقة.

وأعرب طارق محمود عن سعادته بهذا التجمع العائلي لأسرة البنك مؤكدا أن مناخ العمل الذى يسوده الود والتعاون وروح الفريق له دور اساس فى تحقيق الأهداف المرجوة.

وأضاف محمود يعتبر شهر رمضان بمثابة فرصة سانحة للالتقاء والاحتفال معا. وبالنسبة لعائلة البنك الأهلي المتحد، يمثل رمضان وقتا مثاليا لإبراز تقديرنا واحترامنا لبعضنا البعض ومناسبة جيدة لالتقاء عائلاتنا و الاستمتاع معا بأوقات جميلة.

وأكد محمود أن هذه الغبقة هي جزء من العديد من الفعاليات التي يقيمها البنك خلال شهر رمضان المبارك لموظفيه وللمجتمع بشكل عام، حيث يتضمن هذا البرنامج للعام الحالي تنظيم ندوة لموظفي البنك حول كيفية الاستعداد الروحي لاستقبال شهر رمضان والإكثار من العبادات والطاعات، كما قام البنك بتوزيع الهدايا على الموظفين، وتنظيم مسابقة دينية يومية لهم، فضلا عن مسابقة القرآن الكريم التى ينظمها البنك للموظفين وفئة الشباب عموما، وتوزيع صناديق المواد الغذائية والتموينية على المحتاجين، والاحتفال بالقرقيعان مع الأطفال المرضى فى المستشفيات.

وتعليقا على هذا الحدث أفاد نقيب أمين مدير عام الموارد البشرية بالبنك الأهلي المتحد: «تأتي هذه الغبقة إحياء لتقليد أصيل يهدف إلى جمع موظفينا وعائلاتهم في هذا الشهر الفضيل». فهذه الاحتفالات الدينية والوطنية، فرصة لتجسيد مفهوم الأسرة الواحدة بين موظفي البنك، وتعزيز روح التفاهم والتواصل، وتوثيق العلاقات الإنسانية والاجتماعية بين زملاء العمل».

ومن جانبها، أشارت مريم المضف مساعد المدير العام للموارد البشرية بالبنك : نسعى من خلال هذا اللقاء الرمضاني المميز إلى غرس معاني الخير والعطاء وسط أسرة البنك الأهلي، حيث تعد هذه الغبقة الرمضانية مناسبة طيبة تمثل جزءاً من مسؤوليتنا المجتمعية وتعبر عن حرصنا الدائم على رعاية كوادرنا البشرية.

