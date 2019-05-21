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واشنطن- الوكالات: هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتدمير إيران في حال أقدمت على مهاجمة مصالح أميركية، بينما تشهد العلاقات بين طهران وواشنطن توترا كبيرا منذ إعادة فرض العقوبات الاقتصادية الأميركية في نوفمبر الماضي. وكتب ترامب على تويتر «إذا أرادت إيران خوض حرب فسيكون ذلك النهاية الرسمية لإيران. لا تهددوا الولايات المتحدة مجددا». وتصاعد التوتر أخيراً بين طهران وواشنطن التي نشرت حاملة طائرات وقاذفات «بي-52» في الخليج الأسبوع الماضي، مشيرة إلى «تهديدات» من قبل إيران.

في المقابل رد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف امس على تصريحات ترامب مؤكدا أن «التبجحات عن الإبادة» التي أطلقها الرئيس الأميركي «لن تقضي على إيران».وكتب ظريف على حسابه على تويتر أن «الإيرانيين بقوا واقفين لآلاف السنين بينما رحل كل المعتدين».

وأمرت إدارة ترامب الطاقم الدبلوماسي الأميركي غير الأساسي بمغادرة العراق، بسبب تهديدات من مجموعات عراقية مسلحة مدعومة من إيران.وتشهد العلاقات الأميركية الإيرانية توترا كبيرا منذ قرار الرئيس ترامب قبل عام الانسحاب من الاتفاق النووي الدولي المبرم في 2015 ويهدف إلى الحد من البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع عقوبات عن طهران، ومنذ إعادة فرض العقوبات الاقتصادية الأميركية على إيران في نوفمبر الماضي.

وتتحدث وسائل الإعلام الأميركية عن خلافات داخل فريق ترامب حول كيفية معالجة الملف الإيراني.

وأوضحت وسائل الإعلام الأميركية أن مستشار الرئيس لشؤون الأمن القومي جون بولتون يمارس ضغوطا من أجل اتباع سياسة حازمة حيال إيران، لكن آخرين في الإدارة يعارضون ذلك. وقال ترامب بنفسه أخيراً أنه اضطر «لتهدئة» بولتون.

من جهة ثانية، أكد الرئيس الأميركي أنه لا يريد حربا مع إيران بسبب أضرارها الجسيمة، وتحدث عن «غزوها اقتصاديا»، بعدما حذرها من أنها ستواجه «نهايتها» إذا سعت لمواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة وفي لقاء خاص معه بثته فجر امس شبكة «فوكس نيوز» الأميركية المؤيدة له قال ترامب إنه يريد منع إيران من تهديد بلاده وامتلاك أسلحة نووية.

وأضاف أنه لا يسعى إلى الحرب مع إيران لأضرارها الاقتصادية والبشرية، وأنه إذا تعين عليه أن يغزو إيران فسيغزوها اقتصاديا.

وقال ترامب «لن أسمح لإيران بإمتلاك أسلحة نووية». وأضاف «لا أريد القتال. لكن لديك مواقف مثل إيران، لا يمكنك السماح لها بحيازة أسلحة نووية - لا يمكنك السماح بحدوث ذلك».

وقال الرئيس ترامب لـ«فوكس نيوز» الأميركية إن إيران تمثل مشكلة منذ وقت والاتفاق النووي الذي عقده الرئيبس الاميركي السابق باراك أوباما معها «كان مرعبا». وقال الرئيس الأميركي إن وزارة الدفاع الاميركية «البنتاغون» رصدت في بداية رئاستة 15 موقعا إما لإيران أو لجماعات تتبعها.

