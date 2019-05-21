عربيات ودوليات

بغداد - الوكالات: سقط صاروخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء المحصنة التي تضم مقار السفارات الأجنبية وبينها الأميركية في وسط العاصمة بغداد، بحسب ما أعلنت أجهزة الأمن العراقية في بيان، بعد أيام من سحب واشنطن لموظفيها ودبلوماسييها غير الأساسيين من العراق. وقالت خلية الإعلام الأمني الرسمية إن «صاروخ كاتيوشا سقط وسط المنطقة الخضراء دون وقوع خسائر» من دون مزيد من التفاصيل.

وقال مصدر في الشرطة العراقية إن «المعلومات الأولية تشير إلى أن الصاروخ أطلق من ساحة خالية في منطقة معسكر الرشيد» في جنوب بغداد. ولاحقا اعلنت الشرطة العراقية العثور على المنصة التي أطلق منها الصاروخ قرب الجامعة التكنولوجية في منطقة الصناعة بصوب الرصافة.

ويأتي هذا الهجوم الذي لا يعرف بعد من يقف وراءه، في وقت يتصاعد فيه التوتر في المنطقة بين إيران والولايات المتحدة التي أجلت مؤخرا موظفين غير أساسيين من سفارتها التي تقع في المنطقة الخضراء.

وفي الإطار نفسه، سحبت شركة «إكسون موبيل» الأميركية النفطية العملاقة عددا من موظفيها في أحد الحقول في جنوب العراق الامر الذي اعتبرته بغداد «قرارا سياسيا».

من جهته دعا زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر إلى عدم تأجيج الحرب بين إيران والولايات المتحدة وزج العراق فيها. وقال الصدر في بيان وزع ليل الأحد «أنا لست مع تأجيج الحرب بين إيران وأميركا ولست مع زج العراق في هذه الحرب وجعله ساحة للصراع الإيراني- الأميركي».

وأضاف «نحن بحاجة إلى وقفة جادة مع كبار القوم لإبعاد العراق عن تلكم الحرب الضروس التي ستأكل الأخضر واليابس فتجعله ركاما». وتابع الصدر «نحن بحاجة إلى أن يرفع الشعب العراقي صوته منددا بالحرب وزج العراق بها فإن لم تكن للعراق وقفة واحدة وجادة فستكون تلك الحرب نهاية للعراق». وشدد الصدر على أنه لا العراق وشعبه يتحمل حربا ونحن بحاجة إلى السلام والإعمار وأي طرف يزج العراق بالحرب ويجعله ساحة للمعركة سيكون عدوا للشعب العراقي.

من جانبه حذر زعيم حركة «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي مما وصفها بمحاولة البعض خلط الأوراق من أجل إيجاد مبرر للحرب والإضرار بالوضع السياسي والاقتصادي والأمني في العراق. واعتبر الخزعلي أن الحرب لا تخدم إيران وأميركا، وإنما هي مصلحة إسرائيلية بامتياز.

