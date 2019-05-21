عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: أعلنت البحرية الأميركية، أنها أجرت تدريبات في بحر العرب بمجموعة حاملة طائرات أمرت بالتوجه إلى المنطقة لمواجهة تهديد من إيران. وقالت البحرية وفق ما أوردته وكالة «أسوشيتد برس» إن المناورات والتدريبات أجريت بمجموعة حاملة الطائرات «يو إس إس أبراهام لينكون» بالتنسيق مع سلاح مشاة البحرية الأميركي، وسلطت الضوء على «الفتك وخفة الحركة للرد على التهديد» وكذلك للردع والحفاظ على المصالح الاستراتيجية الأميركية. كما شاركت في التدريبات مجموعة «كيرسارج» المعدة للإنزال البرمائي، ووحدة المشاة البحرية الثانية والعشرين، اللتين تم نشرهما في منطقة عمليات الأسطول الخامس الأميركي في الخليج العربي.

ولفتت البحرية إلى أن التدريبات التي أجريت يومي الجمعة والسبت، شملت تدريب جو- جو، والانطلاق بسرعة في التشكيل، والمناورة.

وكانت الولايات المتحدة أرسلت الاسبوع الماضي حاملة الطائرات النووية «أبراهام لينكولن» إلى المنطقة مع تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.

