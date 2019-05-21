عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: أكدت الولايات المتحدة اليوم التزامها بعدم استخدام الاراضي العراقية ضد أي بلد آخر، في اشارة الى تصاعد صراعها مع ايران والمخاوف المنتشرة في المنطقة من اندلاع حرب بين البلدين. واشارت الى استمرارها بتدريب وتجهيز القوات العراقية وتقديم المشورة لها.

وشدد القائم بالأعمال في السفارة الاميركية في العراق جوي هود خلال اجتماع مع قائد قوات الشرطة الاتحادية العراقية الفريق رائد شاكر جودت في بغداد على التزام الولايات المتحدة تجاه العراق كواحد من أهم شركاء أميركا الاستراتيجيين في المنطقة وأهمية وجود حكومة عراقية قوية ومستقرة وذات سيادة. وشدد هود على التزام الولايات المتحدة باتفاقية الإطار الاستراتيجي بما في ذلك حظر استخدام الأراضي العراقية لمهاجمة أي بلد آخر، في اشارة الى تهديدات الحرب الحالية بين واشنطن وطهران والمخاوف العراقية من ان يكون ساحة لهذه الحرب بين البلدين.

الى ذلك حذر رئيس تيار «الحكمة الوطني» عمار الحكيم من ان التصعيد الأميركي الإيراني الأخير يبعث القلق لدى جميع دول المنطقة ويهدد أمنها.

وقال خلال لقائه القائم بأعمال السفارة الأميركية في بغداد إن التصعيد الأميركي الإيراني يهدد الشرق الأوسط. وأضاف «نرحب في هذا الجانب ببعض التصريحات الأخيرة التي تشير إلى حرص الطرفين على تخفيف حدة الصراع». واضاف الحكيم إن العراق له علاقات وثيقة مع الطرفين ما يمكنه من أن يؤدي دور الوسيط لتقريب وجهات النظر وإنهاء حالة التوتر.

