عربيات ودوليات

واشنطن- رام الله - الوكالات: تنظم الولايات المتحدة مؤتمرا في البحرين يومي 25 و26 يونيو بهدف مناقشة الجانب الاقتصادي لخطتها للسلام في المنطقة وايجاد مستقبل مزدهر للفلسطينيين بحسب ما اعلن البيت الأبيض فيما اعلنت الحكومة الفلسطينية انها لم تستشر في هذا الاجراء الذي وصفته لـ«العقيم» مؤكدة ان الحل في فلسطين «سياسي وليس اقتصاديا».

وسيشارك في ورشة العمل التي اطلقت عليها تسمية «من السلام الى الازدهار» وتُنظّم بالتعاون مع المنامة قادة العديد من الحكومات وشخصيات من المجتمع المدني ومجتمع الأعمال. وقال البيت الأبيض في بيان ان ذلك يشكل «فرصة مفصلية» من اجل «تبادل الأفكار ومناقشة الاستراتيجيات وتشجيع الدعم لاستثمارات ومبادرات اقتصادية محتملة يمكن تحقيقها من خلال اتفاق السلام» وأشار البيت الأبيض الى ان الأمر يتعلق بتحديد «رؤية واطار طموحين وقابلين للتحقيق من اجل مستقبل مزدهر للفلسطينيين والمنطقة» وقال «اذا ما تم تنفيذها، فان هذه الرؤية قادرة على تحويل حياة» الناس ودفع المنطقة «نحو مستقبل اكثر اشراقا».

ويقول الرئيس الأميركي دونالد ترامب انه واثق في قدرته على التوصل الى «اتفاق نهائي» بين الاسرائيليين والفلسطينيين لانهاء نزاع فشل جميع اسلافه في حله. وقد عهد بهذه المهمة الى صهره ومستشاره جاريد كوشنر الذي كان يعمل منذ عامين بمنتهى السرية على خطة للسلام يعتزم كشفها بعد شهر رمضان.

وفي بيان آخر شكر المستشار الرئاسي الأميركي مملكة البحرين التي وافقت على استضافة المؤتمر. وقال ان ذلك «سيتيح لنا تقديم افكارنا لخلق ديناميكية اقتصادية اكبر في المنطقة». ولم يُحدَّد بعد تاريخ الكشف عن الشق السياسي لخطة السلام الأميركية. ووعد جاريد كوشنر بأفكار جديدة، قائلاً ان الحلول التقليدية فشلت في التوصل الى اتفاق وهو يرفض الحديث عن حل الدولتين، اسرائيلية وفلسطينية، والذي كان في صلب الدبلوماسية العالمية على مدى سنوات. في المقابل قال المتحدث باسم السلطة الفلسطينية، نبيل ابو ردينة ان «ورشة العمل» التي اعلنت عنها الولايات المتحدة وتشكل الجزء الأول من خطة السلام في الشرق الأوسط، «عقيمة». وقال ابو ردينة، في تصريحات لشبكة «سي. ان. ان» الاخبارية الأميركية ان «أي خطة اقتصادية بلا آفاق سياسية لن تفضي الى شيء». وأضاف «لن يقبل الفلسطينيون اي اقتراحات دون قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية». وعند سؤاله عما اذا كان الفلسطينيون سيحضرون ورشة العمل التي اعلن عنها البيت الأبيض،قال المتحدث باسم السلطة الفلسطينية ان هذا القرار يعود للرئيس الفلسطيني محمود عباس. وتابع ابو ردينة قائلا انه عندما عُقد اجتماع مماثل في واشنطن في مارس من عام 2018 من اجل تحسين الأوضاع الاقتصادية لأهالي غزة، اختار الفلسطينيون عدم الحضور.

من جهته قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، امس ان حل الصراع في فلسطين، لن يكون الا سياسيا وأضاف في كلمة له خلال ترؤس اجتماع حكومته الأسبوعي في مدينة رام الله، ان «الشأن الاقتصادي نتاج للحل السياسي، والفلسطيني لا يبحث عن تحسين ظروف العيش تحت الاحتلال». وتابع قائلا: «نؤكد ان الحكومة الفلسطينية لم تُستشر حول الورشة المذكورة، لا من حيث المدخلات ولا المخرجات، ولا التوقيت». وأضاف: «الأزمة المالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية نتاج الحرب المالية التي تُشن عليها بهدف ابتزاز مواقف سياسية، ونؤكد اننا لا نخضع للابتزاز ولن نقبل مقايضة مواقفنا السياسية».

