عربيات ودوليات

أعلنت وزارة الداخلية المصرية امس، مصرع 12 ارهابيا من عناصر حركة «حسم» التابعة لجماعة الاخوان الارهابية، خلال مداهمات في وكرين بالجيزة والقاهرة، وأشارت في بيان صادر عن الداخلية المصرية الى ورود معلومات لقطاع الأمن الوطني، تفيد صدور تكليفات من قيادات الجناح المسلح لتنظيم الاخوان الارهابي بالخارج، لعناصر حركة حسم المسلحة التابعة لها، لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية خلال الفترة المقبلة، لاحداث حالة من الفوضى بالبلاد، وأضاف البيان انه تم رصد اتخاذ مجموعة من عناصر حركة حسم الارهابية احدى الشقق السكنية بمدينة 6 اكتوبر بمحافظة الجيزة، وكرا لتصنيع العبوات المتفجرة التي يقومون باستخدامها في تنفيذ تلك الأعمال، وبمداهمتها قامت تلك العناصر بالمبادرة باطلاق النيران تجاه القوات، والتي تعاملت معها على الفور، مما اسفر عن مصرع 7 من تلك العناصر، عثر بحوزتهم على 4 اسلحة آلية، وبندقية خرطوش، وكمية من مادة الـ r.salt والنترات، والدوائر الكهربائية، والأدوات المستخدمة في عملية التصنيع. كما اوضحت الوزارة، ان المعلومات اكدت تواجد عدد من عناصر مجموعة التنفيذ التابعة للجماعة الارهابية، بأحد الشقق السكنية، بدائرة قسم الشروق بمحافظة القاهرة، استعدادا لتنفيذ عملية عدائية، وداهمت القوات الوكر المشار اليه، وتبادلت اطلاق النار مع تلك العناصر، مما اسفر عن مصرع 5 اشخاص، عثر بحوزتهم على 5 بنادق آلية، و2 عبوة معدة للتفجير، وعبوتين متفجرتين، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية، وتوالي نيابة امن الدولة العليا مباشرة التحقيق.

الى ذلك دان مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الافتاء المصرية الحادث الغادر الذي وقع امام المتحف المصري الكبير في منطقة الهرم بالقاهرة والذي استهدف حافلة سياحية وأسفر عن اصابة نحو 17 سائحًا، مؤكدًا قوة وتماسك الدولة المصرية وقدرتها على مواجهة الحملات والموجات المتتالية من الارهاب ودحرها وتطهير البلاد من شرها.

وأضاف المرصد ان الشريعة الاسلامية تحرم بشكل قاطع استهداف السياح والأجانب الذين دخلوا البلاد عبر التأشيرة التي تعد عهد امان وجب على كل مسلم ان يحفظه، وأن كل الأعمال الارهابية ضد الأجانب هي نوع من الغدر والخيانة ولا علاقة لها بالاسلام من قريب او بعيد، كما انها ليست من الجهاد الشريف او القتال المشروع في الاسلام، ومنفذ تلك الأعمال هو من المفسدين في الأرض، ودعا المرصد الى الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الاضرار بأمن مصر وسلامة اهلها والاضرار باقتصادها ومعاش الناس بها، مؤكدًا ان كافة المصريين يرفضون تلك الأعمال الارهابية ويقفون صفًّا واحدًا خلف قيادتهم لمواجهة هؤلاء الخوارج الملاعين.

