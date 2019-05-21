عربيات ودوليات

الخرطوم- الوكالات: دفعت قوى «اعلان الحرية والتغيير» السودانية بمقترح لتجاوز الخلافات حول هيكلة مجلس السيادة باقتراح رئاسة دورية لمجلس السيادة بين المدنيين والعسكريين.

وقال مصدر بالوفد التفاوضي «لقوى الحرية والتغيير» امس ان تمترس كل طرف بمواقفه بشأن المجلس السيادي هو ما قاد لفشل الطرفين في الوصول لاتفاق مشيرا الى تمسك المجلس العسكري بالأغلبية في المجلس السيادي بجانب منصب الرئاسة وتشبث «قوى الحرية والتغيير» بذات الخطوة. وذكر المصدر ان كلا من الطرفين قدم حججه لتعضيد موقفه، مشيرا الى ان قوى الحرية والتغيير اقترحوا التناوب في رئاسة المجلس السيادي مع اشتراط ان تكون لهم الغلبة في عضويته. ولوحت قوى «اعلان الحرية والتغيير» امس بسلاح التصعيد من جديد عبر العصيان المدني والاضراب السياسي والمواكب المليونية للضغط في اتجاه تسليم السلطة للمدنيين. وقالت قوى اعلان الحرية والتغيير في بيان اصدرته بالتزامن مع استمرار جلسة التفاوض مع المجلس العسكري «لو كنّا على عجلة من امرنا لدفنت ثورتنا في مهدها». وأكدت ان النجاحات او العثرات التي ستتحقق من التفاوض مع المجلس العسكري لا تمثل النهاية، وأشارت الى انها خطوة نحو اكمال البناء عبر تحقيق السلام والعدالة والتوافق السياسي. ويتفاوض الطرفان على تسليم السلطة الى المدنيين في اعقاب اطاحة الرئيس عمر البشير في 11 ابريل الفائت ويصر المتظاهرون على فترة انتقالية يقودها المدنيون وهو ما يعارضه الجيش بقوة حتى الآن. وقال المتحدث باسم المجلس العسكري السوداني شمس الدين كباشي «تمت مناقشة هيكلة السلطة السيادية». وتابع «تم الاتفاق على مواصلة التفاوض في القصر الجمهوري، آملين الوصول الى اتفاق نهائي». وكانت المحادثات بين الطرفين عُلّقت الأربعاء 72 ساعةً بقرار من رئيس المجلس العسكري الفريق عبد الفتّاح برهان الذي اعتبر انّ الأمن تدهور في العاصمة حيث اقام المتظاهرون متاريس في شوارع عدّة ودعا الى ازالتها. وقبلَ تعليقها بيومين كانت المفاوضات قد احرزت تقدّمًا مهمًا، اذ اتُفق الاثنان على فترة انتقاليّة مدّتها ثلاث سنوات وتشكيل ثلاثة مجالس للسيادة والوزراء والتشريع لحكم البلاد خلال هذه الفترة. لكنّ اعمال عنف حصلت في اليوم نفسه في محيط موقع الاعتصام امام القيادة العامّة للجيش اودت بخمسة متظاهرين وضابط جيش. في 6 ابريل.

