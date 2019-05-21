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أقام د.يوسف صادق معرفي «استشاري تركيبات وتجميل الأسنان» غبقته الرمضانية السنوية السابعة في «دار معرفي»، وذلك بحضور جمع غفير من الأهل والأصدقاء و زملاء المهنة، حيث تبادل الحضور الأحاديث الودية والتهاني بهذه الأيام المباركة.

ودعا د. معرفي الله تعالى أن يديم على الكويت نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد، حفظهما الله، وأن تبقى علاقات المودة والتواصل والتراحم بين أبناء الكويت قائمة بشكل مستمر، متمنيا أن يعيد الله هذا الشهر المبارك على الجميع بالخير واليمن والبركة.

