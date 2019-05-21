دوليه

فتح المهاجم الشاب كيليان مبابي باب التكهنات على مصراعيه بشأن مستقبله الكروي، بحديثه الأحد لدى تسمله جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي لموسم 2018-2019 عن رغبته بتولي مسؤوليات أكبر في ناديه باريس سان جرمان «أو في مكان آخر».

وبرز اللاعب البالغ من العمر 20 عاما في الموسمين الماضيين الى حد بات يعتبر من أبرز المواهب التي أنجبتها الكرة الفرنسية منذ أعوام طويلة، وساهم بشكل أساسي في قيادة منتخب بلاده الى لقب مونديال روسيا 2018، حيث سجل أربعة أهداف أحدها في النهائي ضد كرواتيا (4-2).

ولمع نجم مبابي بداية مع فريق موناكو حيث أحرز لقب الدوري المحلي عام 2017، قبل أن ينتقل في صيف العام ذاته الى نادي العاصمة بصفقة قدرت قيمتها بـ 180 مليون يورو، جعلت منه ثاني أغلى لاعب في تاريخ اللعبة بعد زميله البرازيلي نيمار الذي قدم في الصيف نفسه من برشلونة الإسباني لقاء 222 مليون يورو. وبعد تسلمه جائزة أفضل لاعب من رابطة الدوري في حفل ليل أول من امس، فاجأ مبابي المتابعين بقوله إن الجائزة «لحظة مهمة بالنسبة إلي، نقطة تحول في مسيرتي»، مشيرا في تصريحات لقناة «بي إن سبورتس» الى أن الوقت حان «لتحمل مسؤوليات أكبر، ربما في باريس سان جرمان، ربما في مكان آخر».

