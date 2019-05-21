دوليه

أنهى برشلونة المتوج بطلا للمرة الثانية تواليا والرابعة في المواسم الخمسة الأخيرة، الدوري الاسباني بتعادل خارج ملعبه مع إيبار 2-2 أول من امس في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من البطولة. وسجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفي النادي الكاتالوني، مؤكدا جدارته بنيل لقب الهداف للمرة الثالثة تواليا والسادسة في مسيرته الرائعة.

ورفع ميسي بهدفيه اللذين سجلهما في غضون دقيقتين (31 و32) رصيده الى 36 هدفا في الدوري و50 في جميع المسابقات، بعد أن افتتح لاعب برشلونة المعار الى إيبار مارك كوكوريا التسجيل (20) ثم عادل زميله الأرجنتيني الآخر بابلو دي بلاسيس في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بفضل خطأين من حارس النادي الكاتالوني الهولندي ياسبر سيليسن.

ويتجه ميسي لنيل الحذاء الذهبي لأفضل هدافي البطولات الأوروبية المحلية، والتهديد الوحيد قادم من مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي بطل العالم كيليان مبابي الذي تبقى له مباراة واحدة لمحاولة تعويض فارق الأهداف الأربعة الذي يفصله عن أفضل لاعب في العالم خمس مرات. وبإمكان ميسي أن يعزز سجله الإجمالي لهذا الموسم لأن مهمة برشلونة لم تنته عند مباراة إيبار الذي نجح للمرة الأولى في تجنب الهزيمة أمام برشلونة من أصل 10 بينهما في الدوري حتى الآن، إذ أنه مدعو ورفاقه الى مواجهة فالنسيا السبت المقبل في نهائي مسابقة الكأس التي احتكرها النادي الكاتالوني في المواسم الأربعة الماضية

من جانبه أسدل ريال مدريد الستار على موسمه المخيب بسقوط على أرضه أمام بيتيس 0-2، محققا بذلك أسوأ موسم له منذ 1998-1999. والخسارة في المرحلة الختامية أمام الضيف الأندلسي، تعكس تماما الموسم المخيب الذي عاشه ريال مع ثلاثة مدربين مختلفين.وبعد أن بدأ الموسم مع مدرب المنتخب الإسباني السابق جولن لوبيتيغي الذي خاض 10 مباريات فقط في الدوري، ففاز في 4 وتعادل في 2 وخسر أربع، تعاقد ريال مع لاعبه السابق الأرجنتيني سانتياغو سولاري الذي حقق بداية واعدة معه ما ضمن له الحصول على عقد نهائي بعد أن استلم المنصب بشكل موقت في بادىء الأمر، لكن سرعان ما تراجعت النتائج، فترك منصبه بعد 17 مرحلة في «لا ليغا» وفي رصيده 12 فوزا مع تعادل و4 هزائم. وأعتقد ريال أنه وجد ضالته بمدربه ونجمه السابق الفرنسي زين الدين زيدان الذي ترك منصبه نهاية الموسم الماضي بعد أن قاده لاحراز لقب دوري الأبطال لثلاثة مواسم متتالية ولقب الدوري في 2017 لأول مرة منذ 2012، لكن بطل مونديال 1998 أنهى الموسم بسجل أسوأ من سلفيه، إذ مني ريال معه بأربع هزائم في 11 مرحلة، مقابل 5 انتصارات وتعادلين.وسجل لورنزو مورن (61) ولاعب ريال السابق خيسي رودريغيز (75) هدفي بيتيس الذي تقدم للمركز العاشر، فيما تجمد رصيد ريال عند 68 في المركز الثالث.

