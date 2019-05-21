دوليه

تعهد السويسري كريستيان غروس بأن فريقه الزمالك المصري «سيقاتل» في مباراة الإياب لنهائي مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي، بعد خسارته بهدف متأخر أمام مضيفه نهضة بركان المغربي أول من امس. وقال غروس «سوف نقاتل خلال مباراة العودة من أجل تحقيق الفوز، وتعويض الخسارة، خاصة وأن هدفنا كان تحقيق نتيجة إيجابية بالمغرب».أضاف «دخلنا مباراة الذهاب لتحقيق نتيجة ايجابية، لكن نجح الفريق المغربي في تسجيل هدف في اللحظات الأخيرة من الشوط الثاني»، متعهدا بـ «معالجة الأخطاء سريعا».ويدين نهضة بركان بهذا الفوز لمهاجمه الدولي التوغولي كودجو فو-دوه لابا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 90+4.ونجح لابا (27 عاما) الذي تعرض لرقابة محكمة ولصيقة من مدافعي الزمالك، في خطف هدف الفوز بعدما جرى بسرعة فائقة وراء كرة طويلة أرسلت من منطقة فريقه الدفاعية، وتبادل تمريرها مع حمدي لعشير قبل أن ينهيها في سقف المرمى (90+4).

