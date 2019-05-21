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قدم نجما الكرة البرازيلية أسطورة الدفاع كافو وأيقونة كرة الصالات فالكاو لوحة فنية من الابداع والسحر الكروي خلال مباراة تحدي الأبطال التي جمعتهما ضمن منافسات اليوم الرابع عشر بدورة المرحوم عبدالله مشاري الروضان الرمضانية لكرة القدم.

وكان جمهور الدورة على موعد استثنائي للاستمتاع بمهارات فالكاو أحد أفضل لاعبي «الصالات» الذين مروا على البرازيل، وأحد أمهر اللاعبين على الاطلاق، وصاحب الشعبية الطاغية في شتى أنحاء العالم.

بدوره، لم يترك كافو الساحة امام فالكاو لينثر ابداعاته بمفرده، حيث بادله أسطورة دفاع السيليساو بتقديم لمحات فنية رائعة نالت استحسان الجمهور، وكشفت عن شغفه بلعبه «الصالات». وشهدت المباراة فاصلا من المهارات واللمسات في واحدة من أجمل وأمتع المباريات الاستعراضية التي شهدتها الدورة بالسنوات الماضية، كما شارك أيضا مجموعة من لاعبي الدورة في امتاع الجماهير، لتنتهي المباراة بفوز فريق فالكاو بعشرة اهداف مقابل تسعة.

وتكون فريق فالكاو (نجوم زين) كل من: سالم الصميعي، معاذ عسيري، كريم مراد، سعد توفيق، أنجلو، ادونيز، فامبيتا، والمدرب ايدر.

وضم فريق كافو (نجوم الروضان) كل من: هملان الهملان، جيفارا، استرينغاري، حمزة اشكناني، احمد العجارمة، محمد الشافعي، دودو، والمدرب ريكو. من جانب آخر، اكد البرازيلي فالكاو ان ما يلمسه من تطور دائم مع كل نسخة للروضان يجعلها دائما البطولة الافضل. وبين انه مع بلوغ الدورة عامها الـ40 الا ان رحلة تطورها لم تتوقف، وتقدم دائما كل ما هو جديد فنيا وتنظيميا.

وبين ان النسخة الحالية تبدو اكثر اثارة بما تضمه الفرق المتنافسة من لاعبين على مستوى عال سواء المحترفين وحتى المحليين الذين تطور مستواهم كثيرا، معتبرا ان للدورة اثرا كبيرا في تحقيق ذلك.

وعن تطبيق تقنية «الآر» الشبيه بـ«الفار» اكد ان ادخال التكنولوجيا في الدورة في سابقة اولى دليل على تطورها بشكل مستمر، لافتا الا ان الامر يبدو ايجابيا اذا لم يفقد اللعبة متعتها خاصة وان لعبة الصالات تتميز بالسرعة. وشهدت منافسات اليوم الرابع عشر، فوز فريق بي ام دبليو على مجموعة عبدالعزيز الخالدي بهدفين مقابل هدفا، وسجل للفائز ستيفاني ومان فروي، وللخاسر طارق الزبير، ليحسم الفائز صراع الصدارة لصالحه متفوقا بنقطة وحيدة على الخالدي، بعد ان تأهلا معا للدور التالي. في المواجهة الأخرى تغلب كويت ستيل على صناعات التبريد بسبعة اهداف نظيفة.

وتشهد منافسات اليوم السادس عشر ثلاث مباريات، حيث يلتقي شركة الزامل للتأهيل مع فريق المرحوم عبداللطيف الفضالة ونادي الاتحاد مع هوليداي ان وشاري كار مع الخليج للكابلات. ويملك الفضالة ست نقاط، مقابل ثلاث للاتحاد والزامل،وظل فريق هوليداي ان في المركز الأخير دون نقاط، وسيكون الخطأ ممنوعا على الفرق الأربعة في ظل عدم حسم تأهل او وداع اي فريق بشكل رسمي، وفي حال تساوي أكثر من فريق في عدد النقاط يتم اللجوء للمواجهات المباشرة قبل احتساب فرق الأهداف. في سياق متصل، اشادت ميعاد العمادي مديرة التواصل المجتمعي في اللجنة العليا للمشاريع والارث بالمستوى العالي لدورة الروضان.

وبينت ان تدريب المتطوعين وتقييم مستواهم عبر دورة الروضان يعد احد الاهداف المهمة وفقا لرؤية قطر 2022، كما انه يتيح فرصة كبيرة للتعرف على توقعات الجمهور وتطلعاتهم للمونديال.

واضافت العمادي ان لجنة المشاريع والارث التي تشارك بالروضان للسنة الرابعة تولي اهتمام خاص بالبطولات والدورات الرمضانية في معظم الدول كما هو الحال في الكويت وعمان والمغرب، لافته الى ان مثل هذه الدورات تمثل فرصة للترويج لنمط حياة صحي ونشر الثقافة والوعي الرياضي.

