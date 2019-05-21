محلية

لن أدخل في تفاصيل ما اقرته اللجنة السداسية المخصصة لتطبيق خارطة الطريق لرفع الايقاف الرياضي عن الكويت... ولكن عند قراءة ما يحدث هذه الايام يتضح ان حساباتهم صحيحة وستنتهي في نهاية الشهر او بداية الشهر القادم خصوصا عند اجراء انتخابات اللجنة الاولمبية الكويتية لكي ننتهي مما تم الاتفاق عليه. الى هنا الامور طيبة حسب ما نرى، ولكن الذي نتوقعه بعد رفع الايقاف الرياضي هو ان كل متضرر سيعمل ليأخذ حقه من هذه «الحتوته» التي اوقفت حال الرياضة لمدة ثلاث سنوات و نصف. فقد اتهم البعض بالسرقة و البعض الاخر بالاساءة للكويت والبعض الاخر بمخالفات ادارية ومالية... الخ فما اقصده هنا هل ما تم اقراره روعي فيه هذه المحاذير التي ذكرتها؟؟؟ فحسب علمي ان هناك شخصيات رياضية سابقه سوف تقوم بتقديم اعتراضات قانونية على ما تم اقراره من اللجنه السداسية فالمتهم بريء الى ان تثبت ادانته.

اما الامر الاخر فهناك سؤال يتداول ذكره باستمرار ألا وهو ما هي القرارات او العقوبات التي ستتخذها الحكومة ممثلة بهيئة الرياضة في حق من لدية مخالفات مختلفه في الهيئات الرياضية الاهلية (سابقا) والتي لم يتم البت فيها الى الان؟ ولم تستطع ان تثيرها اوتتداولها في المحاكم المحلية. لدي احساس بأن تسونامي رياضي قادم بعد الانتهاء من تنفيذ خطوات خارطة الطريق وان القيادات الرياضية بالبلد متوقعة ذلك. فهل سنستقبل هذا الاعصار ام اننا سنبدأ بصفحة رياضية جديدة لمصلحة الرياضة الكويتية و اللاعبين (المتضرر الاول من هذه الأزمة).. اتمنى ان يكون هناك عقلاء يتعاملون مع هذه الاحداث بعيداً عن المصالح الخاصة لكون الصفحة بيضاء وليست رمادية... والله من وراء القصد.

