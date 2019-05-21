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تفوق فريق سترايكرز على الجوازات بثلاثية نظيفة في قمة مواجهات اليوم الرابع عشر لمسابقة البراعم ضمن دورة الروضان، فيما تخطى كلام دكاترة عقبة الفحيحيل بركلات الترجيح بثلاثة اهداف مقابل هدفين وفي اللقاء الاخير تخطى فريق المرحوم ضاري العثمان منافسة ليفربول بهدفين نظيفين.

المتعة والاثارة شهدتها مواجهة سترايكرز والجوازات التي جاءت متكافئة في شوطها الاول وشهدت لمسات فنية ولا اروع من لاعبي الفريقين لاسيما عمر عبد ربه نجم سترايكرز الذي ابدع بالشوط الثاني وصنع هدف احمد حسن قبل ان يتالق ويسجل الهدف الثاني فيما اضاف احمد الصاوي ثالث الاهداف.

ويدين فريق المرحوم ضاري العثمان بالفوز لصاحبي الهدفين حازم رافت وجابر أحمد.

وتستكمل منافسات الدورة اليوم عبر مواجهتين فيلعب فريق المرحوم الشيخ خالد اليوسف حامل اللقب مع الرومن تاد فيما يواجه نادي التضامن نجوم البراعم.

