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يلتقي القادسية مع الكويت مساء اليوم في نصف نهائي دورة المرحوم عبدالله العصفور الرمضانية لسداسيات كرة القدم لقدامى لاعبي الأندية وهي الدورة التي تقام تحت رعاية رئيس اللجنة الأولمبية الشيخ د. طلال الفهد وتنظمها وتشرف عليها ادارة العلاقات العامة بنادي القادسية.

وكان الأصفر تأهل الى هذا الدور عقب تغلبه على اليرموك بثنائية نظيفة بينما تأهل الكويت على حساب العربي بعدما تمكن من الفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

فيما تقام مباراة الدور نصف النهائي الأخرى بين السالمية وكاظمة مساء الأربعاء على ملعب المرحوم حسين أشكناني بنادي القادسية. من جانب آخر، أشاد مدير البطولة عباس أشكناني بجهود جميع اللجان العاملة في الدورة مؤكداً أن البطولة لاقت اقبالاً جيداً خاصة في ظل مشاركة لاعبي ونجوم الأندية القدامى ممن تعدت أعمارهم 50 سنة مشيراً ان هذا النجاح يعد عاملاً مشجعاً وحافزاً للجنة المنظمة على استمرار الدورة في السنوات المقبلة. وشكر أشكناني الشيخ طلال الفهد راعي الدورة على اهتمامه ودعمه كما شكر مجلس ادارة نادي القادسية برئاسة الشيخ خالد الفهد على التعاون والاهتمام بالدورة.

