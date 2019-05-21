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ناقش مجلس ادارة اتحاد الملاكمة خلال اجتماعه برئاسة محمد منسي عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وفى مقدمتها استضافة الكويت لبطولة آسيا للملاكمة خلال الفترة من الأول وحتى التاسع من أغسطس المقبل.

وكانت الكويت دخلت في منافسة قوية مع عدد من الدول في مقدمتها اليابان التي سعت بقوة لاستضافة البطولة الا ان الكويت نجحت في توقيع عقد الاستضافة مع الاتحاد الاسيوي للعبة.

وأعرب منسي عن سعادته بعودة الكويت مجددا للمشاركة فى المحافل القارية والدولية بعدما غابت كثيرا عن التواجد لأسباب مختلفة.

وتوجه منسى بالشكر والتقدير للهيئة العامة للرياضة برئاسة د. حمود فليطح، ونائبه د. صقر الملا على الدعم اللامحدود والجهود الكبيرة التي كان لها بالغ الأثر في استضافة الكويت لهذا الحدث واعداً بعودة قوية للعبة الملاكمة خلال المرحلة المقبلة في ظل الاقبال الجماهيري المنتظر لحضور منافسات بطولة آسيا.

وأوضح ان مجلس ادارة الاتحاد يعمل على مدار الساعة من أجل الانتهاء من الترتيبات الخاصة بالبطولة في اسرع وقت ممكن لكى تظهر بالشكل الذي يليق باسم الكويت مثمنا التواجد الدائم لأعضاء مجلس الادارة من أجل توزيع المهام وتقديم العون والمساعدة.

وأوضح ان عدد الدول المشاركة في البطولة ربما يتخطى 20 دولة كونها تعد احدى اكبر خمس بطولات في آسيا وتحرص جميع الدول على المشاركة فيها. وأشار الى أن الجهاز الفني لمنتخب الكويت وضع خطة الاعداد الداخلية والخارجية لتأهيل اللاعبين للمنافسة بقوة خلال البطولة وسوف يتم الاعلان عن تلك الاستعدادات في اقرب وقت، معربا عن أمله ان تكون تلك البطولة بمثابة انطلاقة وعودة قوية للعبة الملاكمة في الكويت.

