آراء

يبدو ان المنطقة دخلت سباقا جديدا بين التصعيد العسكري والسعي الى مفاوضات بين الولايات المتحدة الاميركية وايران، فيما بدأت القوى الكبرى في العالم حسابات الربح والخسارة في كلا الحالين، وامكانية تعزيز دور كل منها في المرحلة المقبلة، لهذا لا يمكن تجاهل الموقفين الروسي والصيني في هذه الازمة، خصوصا في ظل تأثر بكين من العقوبات الاميركية المفروضة على ايران في مجال النفط، والحرب التجارية بينها وبين واشنطن التي دخلت مرحلة معقدة مع تبادل العقوبات الجمركية وفرض ضرائب، فيما روسيا تخوض صارعا اكثر مرارة مع الولايات المتحدة يبدأ من شبه جزيرة القرم ولا ينتهي في سورية.

في هذا المشهد هناك الكثير من التفاصيل التي يمكن ان تشكل صدفة خطأ للحرب كما قال وزير الخارجية البريطاني قبل ايام، لكن السؤال هو: هل الولايات المتحدة الاميركية قادرة على خوض حرب من خارج اجندة الرئيس الاميركي دونالد ترامب الذي يسعى الى الفوز بولاية رئاسية ثانية، وهو الذي تعهد في برنامجه الانتخابي بان يسحب القوات الاميركية من العراق وافغانستان وعدم خوض اي حرب، وهل تغيرت الاهداف من اجل الفوز بالرئاسة مرة اخرى، والى اي مدى سيقبل الشعب الاميركي بحرب جديدة ربما تزيد من خسائره البشرية؟

الواضح تماما ان الخيار الاميركي بممارسة الضغط على ايران من اجل الوصول الى اتفاق نووي جديد يدخل ضمنه ملف الصواريخ البالستية الايرانية، والحد من نفوذ ايران في المنطقة يعاني حاليا من مأزق، خصوصا بعد المواقف الاوروبية التي ترفض الحرب التي لن تكون تداعياتها بعيدة عن اوروبا الواقعة تحت عبء ازمة اقتصادية ومصيرية كبيرة نتيجة بدء التصدع في جدارها بعد خيار بريطانيا الخروج منها، وتصاعد اليمين المتطرف الرافض لفكرة الاتحاد، في الوقت الذي تحتاج فيه الولايات المتحدة الاميركية الى اسناد اوروبي في اي حرب، اقله على المستوى السياسي.

صحيح ان هناك انزعاجا اوروبيا كبيرا من السلوك الايراني في العالم، لكن في الوقت ذاته مثلت ايران بين عامي 2015 و2019، اي بين توقيع الاتفاق النووي، وخروج الولايات المتحدة منه نافذة انتعاش اقتصادي لاوروبا، سواء أكان على مستوى المشاريع المشتركة، او زيادة التبادل التجاري وانخفاض اسعار النفط بعد فتح الاسواق الاوروبية امام ايران، وهو الامر ذاته الذي ينطبق على الصين، فيما لروسيا حساباتها الخاصة، وعلى هذا الاساس فان المعارضة الاوروبية للحرب ليست خلافاً في وجهات النظر، انما تستند الى حقيقة ان اي تطورات سلبية في الوضع الاقتصادي في الشرق الاوسط تعني المزيد من الانكماش في الاقتصاد الاوروبي، واي ارتفاع لاسعار النفط والغاز يعود باضرار على اوروبا.

هذه الحقيقة ماثلة في اذهان الاوروبيين والروس والصينيين، ولذلك فان السعي الاميركي الى فتح قناة مفاوضات مع ايران تستند اساسا الى عدم وجود تأييد من حليف تاريخي للولايات المتحدة في هذه الحرب، وهي لا تشبه ما سبق الهجوم الاميركي على العراق في العام 2003، لانه كان هناك دعم بريطاني لتلك العملية، وكانت اوروبا كلها تدعم سياسيا تلك الحرب، اما اليوم فالوضع يختلف كثيرا.

في هذا السياق لا بد من الأخذ بعين الاعتبار ان الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة محكومة بسقف عدم هزيمة طرف من الاثنين، لان الفوائد الصينية من السوق الاميركية لن تبقى على ما هي عليه في حال انهزمت الولايات المتحدة في تلك الحرب، ولا حتى اذا انهزمت في حرب محدودة مع ايران لان لذلك مردوده السلبي على الاقتصاد الاميركي.

روسيا ليست في وارد السعي الى هزيمة الولايات المتحدة ايضا، لان سباق التسلح بين البلدين هدفه السوق العالمية، وفي حال سجلت واحدة انتصارا على الاخرى فان هذه السوق ستتراجع لان همينة اي طرف تعني في النهاية انتهاء الحرب الباردة بين الطرفين، وسيعود العالم الى ما كان عليه بعد تفكك الاتحاد السوفياتي وتتجه الدول الى شؤونها الداخلية.

الخطأ غير المقصود الذي ربما يؤدي الى حرب يمكن ان يتسبب به اي قرار طائش تقدم عليه اي دولة، وليست اسرائيل بعيدة عن هذا الجو، لكن هذه الاخرى لها حساباتها الخاصة المتعلقة بصفقة القرن التي تسعى الى انجاحها وفي الحرب ستفقد تلك الميزة، لانها تعيد خلط الاوراق، حتى لو كسبت الولايات المتحدة الحرب ستتغير الحسابات.

لهذا فان السعي الى المفاوضات يبدو هو الاكثر ترجيحا، خصوصا ان الدول التي يجري العمل معها من اجل المفاوضات لها مصداقيتها وثقلها دوليا، سواء أكانت اليابان او سويسرا او سلطنة عمان التي نجحت في السابق بفتح الطريق بين ايران والولايات المتحدة للوصول الى الاتفاق النووي، فيما المراهنون على الحرب يبدو ان ليس لديهم قدرة على قراءة النتائج، وهذه هي المشكلة التي يجب تدارس الحلول لها قبل ان تغرق المنطقة في صراع جديد، لان اي حرب او حتى صراع محدود يجب ان يكون هناك من يموله، والولايات المتحدة الاميركية ليست لديها المقدرة على التمويل، فمن سيكون دافع الفاتورة الجديدة؟

للاجابة عن هذا السؤال على الجميع في المنطقة البحث عن الارباح والخسائر مثلهم مثل بقية الاطراف الدولية، حتى لا يصرفوا ما في الجيب، فالمنطقة اساسا تعاني من ازمة اقتصادية خانقة.

