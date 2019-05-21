آراء

يقول المثل المصري القديم «عشمني بالحلق خرَّمت أنا وداني لا الحلق جاني ولا كلام الناس كفاني» ويقال للشخص الذي يتمنى شيئا ويستعد للحصول عليه ولم يحصل عليه بواقع الحال، وهنا نجد كثيرا ما ينطق هذا المثل على الكويتيين فيما يخص الوعود الحكومية والنيابية كونهما من يمثل السلطتين بالبلاد وهما من يرسم ويحدد مستقبل البلاد والعباد ولكننا نسمع منهم الكثير من الوعود والمشاريع التي تصب في خانة الاحلام وتقال ويفرح المواطن ولكن مع مرور الوقت تتبخر وتنسى، كما هو بموضوع «المزارع الحدودية» و«المدن السكنية الحدودية» التي بات بعضها مصدرا لمتاعب المواطن القاطن فيها والكوارث للحكومة الرشيدة وبالأخص للجهات الحكومية التي تتبع لها هذه المدن يعني باتت أُذن المواطن تحمل العديد من الفتحات (الاخرام) وليس فتحه واحدة كما هو بالمثل المذكور يعني الوعود كثيرة ومع كل وعد تنموي مستقبلي فتحة بأذن المواطن الكويتي من دون أن يشوف الترجية (الحلق) وهنا الترجية تعود للوعد التنموي المستقبلي وعليك يلي ما تضيع.

وقبل خمسة أعوام تقريبا وعلى صدر جريدة الوطن الكويتية بتاريخ 20/8/2014م خرج علينا كمواطنين كويتيين بسطاء من اهل الغالبية الصامتة الوكيل المساعد لقطاع النقل بوزارة المواصلات آن ذاك بمؤتمر صحافي مبشرا أهل الكويت بانتهاء «سكة الحديد» الكويتية والتي ستكون جاهزة في عام 2018م وسيتم اختيار 12 شركة لطرح مناقصة إدارة المشروع والتصميم بنهاية الشهر الجاري يعني نهاية شهر 8/2014م وان مشروع سكة حديد الكويت عباره عن مرحلتين الأولى المناطق الحضرية والطرق الرئيسية بطول 500 كيلومتر والثانية للطرق الخارجية والفرعية بطول 300 كيلومتر ومسارها من النويصيب للمحطة الرئيسية بجنوب الدائري السابع وصولا لميناء مبارك الكبير، واما بما يخص «المترو» فقد افاد نفس المسؤول ان مناقصة إدارة المشروع والتصميم ستطرح الأسبوع المقبل يعني 27/8/2014م تقريبا وان مسافة المترو ستكون 200 كيلومتر و90 محطة رئيسية وثانوية وأن 10% من المترو سيكون تحت الأرض و90% من المترو سيكون معلقا، وبعد هذه الأعوام الخمسة التي مضت وراحت لا شفنا سكة حديد ولا حتى عربة واحدة من القطار الذي طار مع الريح ولا شفنا مترا واحدا من المترو الذي كان الجزء الأقل منه تحت الأرض والجزء الأكبر معلقا فباتت «سكة حديد الكويت» و«مترو الكويت» فتحتين بأذن المواطن الكويتي البسيط الذي يفرح بالوعود التي تجعل من المستقبل الكويت واعدا لأبنائنا، ولكن الواقع يقول يبقى الحال على ما هو عليه واشبعوا كلاما ووعودا يا أهل الكويت افرحوا بالحجي والوعود وشعوب الدول الأخرى تفرح بإنجازات وانتهاء المشاريع الحيوية وباتت تركب القطار على سكة حديد فعلية ومترو يجوب عواصمها ومدنها ونحن للحين ننطر فرج رب العالمين علينا، لكوننا نعاني من صراع المصالح الشخصية وصراع الباحثين على السلطة والسطوة وكيف نرضي النواب الكرام وكيف هم يحمون وجود وبقاء الحكومة الرشيدة، وبتنا نحن المواطنين نعاني من فتحات الأذن الفاضية التي تنتظر الترجية (الحلق) وبالحقيقة لا فيه ترجية ولا نحن خالصين من كلام الناس الذين من حولنا عندما يسألوننا ككويتيين وين كنتوا ووين وصلتوا؟ ولكننا كمواطنين بسطاء نعيش ونحيا على الأمل وان المستقبل سوف يزين والخير بقبال.

والحين وانا أختم أقول اللهم اجعل كلامنا خفيفا عليهم وأن هذا فيض من غيض لمواطن كويتي بسيط يعيش في هذا الوطن بعقله وقلبه لكون هذا الوطن الغالي هو الماضي لأجدادنا وآبائنا وحاضرنا نحن ومستقبل أبنائنا، ولكون القطار أبو السكة الحديد والمترو الذي شيء منه مخفي وشيء منه معلق باتا شيئا مهما كوسيلتي نقل للدول والمدن الحديثة في ظل الازدحام المروري الذي نعيشه مثل بقية دول العالم ما تعيشه ولكنهم بدأوا وشغلوا القطار والمترو ونحن محلك راوح ولم ندق مسمارا واحدا في سكة القطار ولا في خط سير المترو، والتمني هنا أن نرى كل الوعود التي اطلقها أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية بالبلاد تتحقق وتنجز حتى نلبس الترجية ولا نسمع حجي من الناس، وهذي الكويت صلِّ على النبي وما بقى سوى التوجه لله سبحانه وتعالى أن يحفظ الكويت وأميرها وشعبها من كل سوء وضرر ونشوف وطننا كما نتمناه في 2035، ولا يصح إلا الصحيح.

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مواطن خبل يسأل: القطار والمترو يمر بشارع الحب؟ الجواب يعتمد على سعر البنزين وأنت يا مواطن عقل والناس صيام.

