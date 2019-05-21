آراء

شغلت تصريحات رئيس الولايات المتحدة الاميركية دونالد ترامب عقول السياسيين المحليين وكذلك في الدول الاسلامية والعربية، التي تحدث فيها وفي أكثر من موقع ومناسبة حول قيام الحرب بين دولته والجمهورية الاسلامية الايرانية، ما جعل البعض يشرق ويغرب في خطواته والحذر من أي فعل وقول محلي قد يؤثر أو يتأثر بالوضع الدولي والحرب المعلنة ان كانت عسكرية، اعلامية، اقتصادية.

ومن الطبيعي في بعض الأحيان أن يتأثر الوضع السياسي المحلي خاصة بما يحدث من تطورات في دول الجوار، ولكن ليس من الطبيعي أن توضع تلك التهديدات الاميركية شماعة لكل حدث سياسي محلي، حيث أصبحت شماعة الحرب طوقا لكل من يريد أن يحاسب مسؤولاً كبيراً في البلد، وبات النائب مقيداً في حركاته ومحاسبته للوزراء والمسؤولين. نعم. نحن ضد أن يستغل النائب ذلك الوضع الاقليمي الخطير لطرح أجندته الخاصة، وقد يودي بالدولة الى منعطف خطير، ولكن هناك مجالات ليس لها أثر في الوضع الاقليمي والحرب المطروحة، فليس من المعقول أن نغض الطرف عن فاسد، سارق كان أو سيء في ادارته، لأننا في وضع أقليمي ساخن.

فمن الأولى والأجدر أن نحمي جبهتنا الداخلية بمحاربة الفساد القائم، لكي يعيش الشعب صفا واحدا بدون أحقاد وأعتاب، وتحقيق العدالة الاجتماعية هو الخيار المطلوب لكي نعيش حالة الوحدة الوطنية التي بها تحارب كل الأوضاع الخطرة في المنطقة، اما أن تعزل فئة،طائفة، مجموعة، عن بقية المجتمع فقط لكي نتكسب محليا، فإن هذا هو الخطر الحقيقي على الدولة التي تحيط بها الاخطار.

نحن اليوم بين مطرقة الحرب وسندان المحاسبة والاصلاح، ومن الممكن أن نعطل كليهما ونخرج بسلام بادارة تحقق متانة الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية الحقيقية.

حمى الله الكويت من كل سوء

