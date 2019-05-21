آراء

باتت ليبيا ما بين سندان الحرب ومطرقة الحلول الضيقة فقد بدأ فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني جولات مكوكية من أجل تأكيد الشرعية الدولية، وفيما قام خليفة حفتر كذلك بدوره بزيارات متعددة للشرق والغرب من أجل كسب المؤيدين لتحركاته العسكرية، والنتيجة هي 26700 من النازحين و454 من القتلى. الحرب لا تندلع الا بدوافع اقتصادية أو تجارية، وحفتر يريد القضاء على شرعية حكومة الوفاق الوطني من أجل السيطرة التامة على أنابيب النفط والموانئ التجارية التي تمكنه من احكام السيطرة على كامل البلاد.

و في ظل هذا الصراع الدائر يفيد تقرير نشرته صحيفة «نيزافيسيمايا» الروسية أن عملية الاستيلاء السريع على طرابلس، التي توعد بها اللواء المتقاعد حفتر، قد فشلت، وأنه بدلا من تنظيم موكب احتفالي في شوارع العاصمة الليبية أصبحت قوات حفتر تتعثر بشكل متزايد في ضواحي المدينة. ويضيف الكاتب والخبير الروسي المختص في شؤون الشرق الأوسط رافائيل مصطفين في تقريره، إن محاولات حفتر التقدم الى وسط طرابلس قد توقفت، وذلك بسبب الهجمات المضادة التي تشنها قوات حكومة الوفاق الوطني بقيادة السراج.

ويشير الى أن أطراف النزاع تستخدم بشكل متزايد الأسلحة الثقيلة والطائرات، وأن حفتر لم يتمكن من جمع ما يكفي من القوى للسيطرة على العاصمة واغلاق حدود المدينة البحرية، وهو ما سهل عملية مد القوات الموالية للسراج بالمساعدات.

كما أن قوات حفتر حرمت من فرصة توفير الحد الأدنى من الوسائل اللازمة للقيام بالعمليات الهجومية التقليدية، وينسب الى الخبير الأمني الفرنسي أرنود ديلالاند القول ان عدد مقاتلي حفتر يعادل تقريبا عدد مقاتلي طرابلس ومصراتة.

و في نفس السياق قال عضو مجلس النواب الأميركي توم مالينوسكي ان حفتر ارتكب جرائم بشكل علني، واصفا الوضع الراهن في ليبيا بأنها لحظات مهمة جدا لهذا البلد.

وأشار الى أن هناك أدلة قوية وكافية للبدء في التحقيق بشأن جرائم حفتر في ليبيا، مؤكدا أن محاسبة حفتر ليست موضع خلاف في الكونغرس حيث إن حفتر مواطن أميركي ويخضع للقوانين الأميركية ونريد التحقيق بشأن ما يقوم به وهو الاخلال باستقرار ليبيا على حد تعبيره.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان «ان الوضع في ليبيا مقلق جدا لأن خارطة الطريق التي قدمتها الأمم المتحدة، والتي كادت تصل الى خواتيمها السعيدة في أبو ظبي (نهاية فبراير)، أفشلت بسبب خطوة أقدم عليها المشير حفتر، وبسبب خطوة أو بالأحرى غياب خطوة من قبل رئيس الحكومة فائز السراج».

حيث يشار الى أن حفتر التقى الخميس الماضي رئيس وزراء ايطاليا جوزيبي كونتي، وسط مساع أوروبية للتوصل الى وقف لاطلاق النار في ليبيا.

وجاء في بيان لمكتب كونتي «أكد رئيس الوزراء مجددا على الحاجة للاتفاق على وقف اطلاق النار في أقرب وقت ممكن، لتجنب أزمة انسانية في البلاد وحماية أوضاع الشعب الليبي الصعبة بالفعل».

وندد الاتحاد الأوروبي الاثنين الماضي بهجوم قوات حفتر على طرابلس، واعتبره خطرا على الأمن الدولي، داعيا الى وقف فوري لاطلاق النار في ليبيا.

وهكذا يبقى الصراع في ليبيا رهين غياب توافقات اقليمية، عجلت باندلاع الحرب التي بدأت نتائجها الكارثية تظهر على المستوى الشعبي.

والله من وراء القصد،،،

