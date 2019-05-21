آراء

عند بداية مرحلة الاختبارات تكون الاعصاب مشدودة والضغط على الطلبة من قبل الاهل فتكون حالة الطلبة النفسية مضغوطة وتنتابهم حالة من الخوف والهلع من يوم الاختبار، والطلاب نوعان الطالب المتفوق الذي يدرس ويسهر ويتعب، والطالب الاخر الذي يكون مستواه بالفصل ضعيفاً ولكن في نهاية الاختبارات يكون من المتفوقين!! كيف؟ لا احد يعلم، مع علم الجميع بمستواه الضعيف ادارة المدرسة ومدرسيه ولكنه بقدرة قادر اصبح متفوقا.

كلنا نعلم وندري بان امتحانات نهاية الفصلين الاول والثاني مسربة وتكون بين يدي الطلبة بعد نصف ساعة من دخولهم قاعة الامتحانات!! من الذي سرب هذه الامتحانات؟ مؤكد انه شخص من وزارة التربية ونرجو الا تحاول وزارة التربية انكار هذا الشيء لان الاختبارات تأتي مباشرة من الوزارة، وهذه الحقيقة لا يمكن انكارها، والا كيف يكون الامتحان بعد نصف ساعة بين يدي كل طلبة الكويت؟ ويكون على كل القروبات وعند اشخاص تعرفهم وزارة التربية وتعرف اسماء اصحاب هذه القروبات من اين جاؤوا بهذه الاسئلة والاجوبة النموذجية كاملة لها؟ ولكل مادة بالقروب تسعيرتها الخاصة الادبي تختلف تسعيرته عن العلمي وهذه القروبات تظهر فقط ايام الاختبارات النهائية في الفصل الاول والفصل الثاني وتنتشر بسرعة هائلة بين الطلبة واغلب هؤلاء الطلبة الذين يضعون سماعات دقيقة لا تكاد ترى بأذن الطالب ويكون احد من اصدقائه او من اهله يقرأ له الاجابة من هذه القروبات المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي. الكل يتساءل من وراء تسريب هذه الاختبارات؟ هل هي وزارة التربية؟ حتى تخفي فشلها في اعداد الطلبة الفاشلين وفشل مدارسها الحكومية وفشل مدرسيها الذين لا يعرفون طرق التدريس الصحيحة لضعف مستوياتهم بالتدريس. اكثر اولياء امور الطلبة وخاصة الطلبة المتفوقون مستاؤون من هذه القروبات المنتشرة التي باتت تنافس سهر وتعب هؤلاء الطلبة المتفوقين حين يتساوون بالطلبة الفاشلين من ناحية النسبة والنجاح بتفوق. انا نفسي دخلت على هذه القروبات ورأيت اعداداً هائلة من الطلبة يدخلونها ويدفعون مبالغ «بالهبل» لهؤلاء الاشخاص الذين هم أصحاب القروبات.

يا وزارة التربية يا وزارة الداخلية يا كل من يهمه الأمر يجب القضاء على هذه الظاهرة وعلى هذه القروبات من داخل وزارة التربية ليقدم اصحابها الى القانون ويجب ان يشرف على ذلك وزير التربية بنفسه؛ لان جيل الغش هذا سوف يدمر بلده من خلال تبوئه اعلى المناصب وهو لا يعلم كيف يديرها. ان الغش من المسائل الاخلافية التي نهى عنها الرسول الاكرم في الحديث الشريف (من غشنا فليس منا) لقد اصبح اغلب الطلبة يعتمدون على الغش في الامتحانات من خلال السماعة او الغش التقليدي وهو الغش من خلال البراشيم الصغيرة ويكون الطالب المتفوق دائما خائفاً على مستواه من هؤلاء الطلبة الغشاشين ومن هذه القروبات التي اصبحت ايضا ظاهرة خطيرة.

