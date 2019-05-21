مال وأعمال



أشار تقرير اقتصادي متخصص صادر عن الفريق الاقتصادي لوزير المالية إلى ارتفاع الناتج المحلي للكويت بالأسعار الجارية إلى مستوى 42.78 مليار دينار بنهاية 2018 مقابل 36.26 ملياراً في 2017 محققاً نمواً قدره 19 في المئة.

كما حقق الناتج النفطي 20.56 مليار دينار مقابل 15.36 ملياراً وبمعدل نمو 25.26 في المئة، قابل ذلك ناتج محلي غير نفطي قدره 22.2 ملياراً لعام 2018 مقابل 20.9 ملياراً في 2017 وبنمو قدره 7 في المئة.

وأوضح التقرير الاقتصادي الصادر عن وزارة المالية لشهر أبريل 2019 إلى أن ميزان المدفوعات أشار إلى تحقيق ميزان السلع والخدمات فائض قدره 1.36 مليار دينار في 2018 مقابل 712 مليوناً في 2017 على وقع تحسن أسعار النفط.

وبين التقرير أن التسهيلات الائتمانية ارتفعت بواقع 1.4 في المئة ومن ضمن بنود التسهيلات كانت نسبة الارتفاع أكبر في الخدمات العامة بنسبة 24 في المئة، بسبب تواضع التسهيلات في نوفمبر بواقع 0.1 مليون دينار مقارنة مع القيمة في ديسمبر 2.4 مليوناً، فيما ارتفعت التسهيلات الائتمانية في قطاع التشييد بنسبة 1.7 في المئة تليها الصناعة بنسبة 1.6 في المئة والعقار بنسبة 1.4 في المئة والتسهيلات العامة بنسبة 1.3 في المئة. يذكر أن ذات التقرير لفت الى انخفاض انتاج الكويت النفطي خلال شهر ابريل الماضي بواقع 10 آلاف برميل يومياً من 2.707 مليون برميل الى 2.697 مليون برميل يومياً، وذلك وفقاً للخفض المتفق عليه ضمن منظمة اوبك والدول من خارج المنظمة.

وتوقع تقرير أن يرتفع انتاج النفط مع نقص انتاج ايران والحظر المفروض عليها، الا ان ذلك سيعتمد إلى حد كبير على الية عمل السياسة الأمريكية الخاصة بحظر النفط الايراني.

ولغرض تعويض النقص في العرض النفطي المتوقع بسبب الحظر على شراء النفط الايراني، لثمان دول، فإن الرهان للتعويض يقع على كاهل المملكة العربية السعودية، والإمارات، والكويت، والتي تقدر طاقاتها الاحتياطية مجتمعة بـ2.45 مليون برميل يومياً.

