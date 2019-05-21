مال وأعمال

أنهت البورصة تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 26?37 نقطة ليبلغ مستوى 5549?6 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0?47 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 76?03 مليون سهم تمت من خلال 5288 ألف صفقة نقدية بقيمة 22?18 مليون دينار (نحو 75?4 مليون دولار أميركي).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 52?2 نقطة ليصل إلى مستوى 4697?6 نقطة بنسبة 1?10 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 32?5 مليون سهم تمت عبر 1552 صفقة نقدية بقيمة 2?2 مليون دينار (نحو 7?4 ملايين دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 2?4 نقطة ليصل إلى مستوى 6007?3 نقاط بنسبة ارتفاع 0?04 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 43?5 مليون سهم تمت عبر 3736 صفقة بقيمة 19?8 مليون دينار (نحو 67?3 مليون دولار).

وتابع المتعاملون إفصاح معلومات جوهرية من شركة (المدار للتمويل والاستثمار) بشأن التفاوض مع أحد الدائنين لتسوية مديونية مستحقة على الشركة قيمتها 456 ألف دينار (نحو 1?5 مليون دولار) فضلا عن تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة حساب وزارة العدل.

وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية. ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأس مالها ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.

ومن الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة (البيع على المكشوف) وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.وتتضمن المرحلة الثالثة أيضا (صفقات المبادلة) وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن (عرض الشراء) إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة.

