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«المركزي» زود البنوك بالنقد للعيادي


أعلن بنك الكويت المركزي الانتهاء من تزويد جميع البنوك المحلية بأوراق جديدة من النقد الكويتي من مختلف الفئات وذلك لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين من النقد الجديد بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد، ويمكن للراغبين في الحصول على اوراق جديدة من النقد الكويتي مراجعة فروعهم المصرفية خلال ساعات العمل الرسمية.
كما اوضح بنك الكويت المركزي ان من الممكن كذلك الحصول على الأوراق الجديدة من النقد الكويتي بفئاتها المختلفة عبر اجهزة السحب الآلي التي يوفرها بنك الكويت المركزي للعام الثالث على التوالي في عدد من المجمعات التجارية «الأفينيوز، جيت مول، 360، اوتاد الجهراء، الكوت» بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت وشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي-نت» والمجمعات التجارية المذكورة، وذلك بداية من 25 مايو ولغاية 7 يونيو 2019.


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