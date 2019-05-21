وطن النهار

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر دسمان عصر أول من أمس أخاه الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة والوفد المرافق لسموه وذلك بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد حيث قدم لسموه التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات.

هذا وقد تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية الطيبة حول مجمل الأمور التي جسدت عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيز وتنمية مسيرة التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وذلك على كافة الأصعدة بما يخدم مصالحهما المشتركة كما تم استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.

وأقام سموه مأدبة إفطار على شرف أخيه الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة والوفد المرافق لسموه وذلك بمناسبة زيارته الأخوية للبلاد.

وكان وصل إلى البلاد عصر أول من أمس الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة والوفد المرافق لسموه في زيارة أخوية يقدم فيها التهاني لأخيه صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وقد كان على رأس مستقبليه على أرض المطار صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.

هذا ويرافق الشيخ تميم وفد يضم كلا من الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير والشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والشيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيس الديوان الأميري والشيخ جوعان بن حمد آل ثاني والشيخ محمد بن حمد آل ثاني والشيخ ثاني بن حمد آل ثاني.

وغادر البلاد مساء أول من أمس الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة والوفد المرافق له وذلك بعد زيارة أخوية للبلاد قدم فيها التهاني لأخيه صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وقد كان على رأس مودعيه على أرض المطار سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.

