وطن النهار

استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، بمكتبه في قصر بيان العامر أمس، سفيرة جمهورية تركيا لدى البلاد عايشة هلال سايان.

حيث تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك ضمن محور الزيارة، وقد أشاد النائب الأول بالعلاقات الثنائية بين البلدين وحرص الجانبين على تعزيزها وتطويرها.

كما استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، في وقت لاحق من صباح أمس، رئيس مجلس إدارة نادي العربي الرياضي وأعضاءه.

حيث تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، وبحث الجوانب المتعلقة ضمن محور الزيارة.

كما استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، في وقت لاحق من صباح أمس، محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل.

حيث تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، وبحث الجوانب المتعلقة ضمن محور الزيارة.

