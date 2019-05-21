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«القصَّر» أقامت حفل القرقيعان للمشمولين برعايتها


جرياً على عادتها السنوية في شهر رمضان المبارك من كل عام، أقامت الهيئة العامة لشؤون القصر احتفالية القرقيعان السنوية لأبنائها وبناتها المشمولين برعاية الهيئة، حيث تضمنت الاحتفالية برنامجاً متميزاً تخللته فقرات تراثية ومسابقات وأنشطة ترفيهية وهدايا للأطفال بمشاركة شخصيات كرتونية وابو طبيلة لأداء أغاني القرقيعان وتهدف هذه الحفلة الى إدخال البهجة والسرور في نفوس أبنائنا وبناتنا المشمولين برعاية الهيئة، كما جرى توزيع علب القرقيعان وغيرها من المفاجآت، وذلك بحضور مدير عام الهيئة براك الشيتان ونواب المدير العام وأبنائنا وبناتنا وأسرهم.


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