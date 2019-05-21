وطن النهار

قال نائب وزير الخارجية خالد الجار الله اشكر السفير العراقي على دعوته لنا ويسعدني تلبيتها والحضور لهذه الغبقة والمشاركة كانت جيدة وهذا يعبر عن مدى حب الإخوة في الكويت لأشقائنا العراقيين والحرص على مشاركتهم في هذه المناسبات.

وأضاف فيما يتعلق بالزيارات فقد زار وزير الخارجية العراقي الكويت الاسبوع الماضي وترأس اجتماعات اللجنة الثنائية المشتركة وتطرقنا لمواضيع عدة تتعلق بالعلاقات الثنائية وكانت مشاركة الجانبين مشاركة موسعة جدا وتم بحث اوجه العلاقة وتفاصيلها في اجتماعات مطولة بين الجانبين ومناقشة القضايا والملفات العالقة، وكان هناك تفاهم مشترك بين الجانبين لطي صفحة هذه الملفات والانطلاق بالعلاقة الكويتية- العراقية إلى آفاق أرحب ومجالات أوسع معربا عن تفاؤله بمستقبل العلاقة بين البلدين، متداركاً واعتقد ان هذه الاجتماعات واللقاءات أسست لانطلاقة جيدة في العلاقة الثنائية بين الجانبين .

وحول زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى الكويت غدا الأربعاء قال الجار الله نحن نتطلع لزيارة رئيس مجلس وزراء العراق و للمباحثات التي سيجريها معنا ونعتقد بأن لدينا العديد من الملفات التي تحتاج فعلا البحث على هذا المستوى من اللقاءات.

وبخصوص زيارة أمير دولة قطر إلى الكويت واذا ما كان الجانبان تطرقا الى قضايا تتعلق بالمنطقة والدعوة السعودية لعقد قمتين عربية وإسلامية نهاية هذا الشهر افاد الجار الله بان زيارة أمير دولة قطر إلى الكويت زيارة سنوية تتم في شهر رمضان لتناول الافطار مع سمو الأمير وسعدنا بلقاء الامير تميم وكان اللقاء حميميا واخويا جدا ولم تكن هناك أجندة للبحث في هذه الزيارة باعتبارها اخوية وليست رسمية على الإطلاق.

القمم الخليجية

وأضاف الكويت حريصة دائما على المشاركة في القمم الخليجية والعربية والإسلامية وبهذه المناسبة نقدر تماما دعوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية لقمة عربية واخرى خليجية تتزامن مع القمة الإسلامية المقرر انعقادها في مكة المكرمة يوم 26 رمضان ونؤكد أن هذه الدعوة تعبر عن حرص الأشقاء في المملكة للبحث والتشاور والنقاش فيما يتعلق بما تواجهه المنطقة من تطورات وتداعيات يمكن أن نقول بأنها تداعيات خطيرة.

وعن إنهاء ملف الخلاف الخليجي الخليجي قال عندما نقول انه لم يحن لحل الملف الخليجي ففي الحقيقة الوقت كان قد حان منذ زمن وكنا نتمنى دائما ولا نزال نتطلع بتفاؤل إلى طي صفحة هذا الملف لتتفرغ دول المنطقة للتطورات والتحديات العديدة التي تواجهها.

زيارات رسمية

وبشأن الزيارات المتعددة لمسؤولين كبار من شتى أنحاء العالم للكويت وعلاقتها بالتطورات التي تحدث في المنطقة قال الجار الله: إن الزيارات لم تنقطع سواء في ظل التوتر أو الظروف العادية وهذه طبيعة وانفتاح وحرص الكويت على إقامة هذه العلاقات الثنائية مع الدول الصديقة والشقيقة.

وأضاف لا توجد مبادرة كويتية لحل الأزمة في المنطقة لكننا دعونا إلى أن تكون هناك جهود خيرة لاحتواء هذا التوتر والتصعيد وتمكين المنطقة من أن تنأى عن أي توتر أو تصعيد أو صدام يمكن أن يحدث.

الوضع طبيعي

وحول عدم دعوة الكويت لرعاياها بعدم الذهاب إلى العراق أو مغادرته فوراً على غرار دعوة دول مجاورة أخرى قال الجار الله تقييمنا الوضع لا يستدعي أن ندعو مواطنينا للمغادرة وعندما نشعر أن الامور تستدعي التحذير وطلب المغادرة وعدم الذهاب سنفعل ذلك مباشرة وفورا.

وازاء الاتفاق الكويتي- العراقي لتطوير منفذ سفوان الحدودي واذا ما كان التمويل كويتيا اوضح الجارالله انه فعلا هناك تخطيط واتصالات مع الجانب العراقي لتطوير منفذ سفوان والحقيقة أن تطوير المنفذ،سيعود بالمنفعة على الجانبين وبالتالي الكويت على استعداد للتنسيق مع الإخوة في العراق فيما يتعلق بتنظيم عملية التطوير.

وحيال إعادة الانتشار للقوات الأميركية في المنطقة واذا ما كان هذا الأمر محل نقاش أميركي- كويتي قال الجار الله اتصالاتنا مع أصدقائنا وحلفائنا الأميركان متواصلة وبالتالي نحن نعمل في إطار الاتفاقيات الأمنية بين الجانبين وفي إطار الاستحقاقات التي تفرضها هذه الاتفاقيات واي تنسيق فهو تنسيق طبيعي واي تواصل هو تواصل طبيعي طالما أن لدينا اتفاقيات مع الولايات المتحدة ومع المملكة المتحدة ومع فرنسا ومع الصين ومع روسيا أيضا.

اتفاقيات أمنية

وأضاف لا استطيع ان احدد انتشار قوات أو غيرها فهناك أمور عدة تتعلق بالاتفاقيات الموقعة بيننا واريد ان اؤكد على وجود تنسيق وتواصل في إطار هذه الاتفاقيات الدفاعية، وفي إطار أيضا المنظومة الخليجية.

وحول قراءته للتصريحات الإيرانية- الأميركية المشيرة الى عدم سعيهم لشن حرب في المنطقة وحول ما اذا كان للكويت دور في إخماد حدة التوتر بالتعاون مع باكستان قال التوتر موجود في المنطقة والامور متصاعدة بوتيرة متسارعة ولكن ما يخفف من هذه التوترات التصريحات الإيجابية من حين إلى آخر من الطرفين واعتقد ان قراءتنا لهذه التصريحات إيجابية ومن شأنها بالفعل أن تنزع فتيل التوتر وان تقود إلى التهدئة وليس للتصعيد

مسترسلاً، ونتمنى أن تتواصل هذه التصريحات حتى يكون لها التأثير الايجابي في الجهود الهادفة لتجاوز التصعيد.

وبشأن جهود الكويت سواء في مجلس الأمن أو في محافل أخرى قال اذا شعرنا ان هناك فرصة للكويت في أن تتحرك في مجلس الأمن أو غيرها لن نتردد في بذل الجهود كعادتنا لإخماد فتيل الحرب والتوتر.

وعن اتخاذ الكويت إجراءات احترازية لأمن ناقلات النفط قال من الطبيعي في ظل التصعيد أن تتخذ الكويت ودول المجلس ككل خطوات وهناك تنسيق وتواصل بين الكويت ودول مجلس التعاون لتوفير الضمانات لهذه الناقلات ولتوفير الإمداد المتواصل للطاقة إلى دول العالم.

تأمين السفارات

وبخصوص ما إذا كانت هناك طلبات قدمت من سفارات معينة لزيادة تأمينها في الكويت نفى الجار الله ذلك بالقول لم تطلب أي سفارة منا زيادة تأمينها ولم تطلب شيئاً.

وازاء ما حدث من تخريب الناقلات السعودية في دولة الإمارات وضرب محطات ضخ سعودية، اكد الجارالله ان هذه الأعمال التخريبية ستزيد التصعيد بلا شك واعلنا موقفنا منها فنحن نرفض ونستنكر مثل هذه الأعمال التخريبية وندعو ألا تتكرر وألا تستمر لان من شأنها الاسهام في زيادة التصعيد والتوتر.

وحول الانتهاء،من المبنى الجديد للوزارة قال هذا المبنى الجميل تمكنت الوزارة ولله الحمد من إنجازه وقد نكون قد تأخرنا قليلا لكن النتيجة إيجابية جدا وسيزداد جمالا ورونقا يوم الخميس المقبل عندما تشرفون هذا المكان.

الغانم صح

وحول تصريحات رئيس مجلس الأمة حول ان فرص نشوب الحرب في المنطقة عالية واذا ما كان الوضع خطيرا قال التخوف والحرص وارد وقلنا بأن للتطورات بوتيرتها المتسارعة تنبئ عن تداعيات غير مريحة وخطيرة وهذا يستوجب أقصى درجات الحيطة والحذر. مضيفا فنحن لسنا بعيدين عن رؤية وتقييم الرئيس الغانم.

وبخصوص حركة تنقلات الاداريين قال الجار الله «قريبة جدا والقوائم التي نشرت ليست صحيحة وهي قوائم إيحائية من قبل من أصدرها، مستدركاً ولا أعلم اذا كانوا من داخل الوزارة أو خارجها ولكننا نفينا هذه القوائم وخلال فترة قريبة جدا وخلال اسبوع على ابعد تقدير ستنتهي من قوائم الاداريين اما حركة تنقلات السفراء فتحتاج بعض الوقت.

وحول الملفات التي ستبحث مع رئيس الوزراء العراقي قال: المتعلقة بالعلاقات الثنائية والتعاون وبقرارات مجلس الأمن وهي مواضيع عدة وهذا أمر صحيح أن يكون لدينا مواضيع للبحث وان نطورها.

ترسيم

وعما إذا سيكون ملف ترسيم الحدود البحرية بين البلدين محل نقاش خلال الزيارة افاد هذا من ضمن الملفات العالقة التي ستناقش مع رئيس الوزراء العراقي أثناء زيارته إلى الكويت، وأستطيع القول إنه ومن ضمن اجتماعات اللجنة الثنائية المشتركة على المستوى الوزاري حققت تقدما إيجابيا وستكون زيارة رئيس الوزراء إسهاما مرة أخرى في تحقيق المزيد من التقدم وتحقيق التفهمات المشتركة.

وعن إنهاء الملف نهائيا قال نحتاج الى وقت وبحث واجتماعات على مستوى الفنيين، ولكن الروح الإيجابية التي سادت الاجتماعات تؤكد التزام الجانبين لحل هذا الملف نهائيا.

اعتداء

وحول الاعتداء على السفارة الأميركية في بغداد دان الجار الله هذا العمل مؤكدا أنه سيزيد وتيرة التصعيد ولن يخدم الجهود الرامية إلى التهدئة.

ومن جانبه قال السفير العراقي لدى البلاد د.علاء الهاشمي ان احتفالية الغبقة التي تقيمها السفارة للسنة الثالثة على التوالي والذي اقتبسناه من التقليد الكويتي الرائع والذي اعطيناه بعدا عراقيا وحضاريا وذلك من خلال بناء اكبر مجسم لبوابة عشتار من الخشب والذي سيسجل في موسوعة غينيتس للأرقام القياسية حيث اننا نفتخر في الحضور الكبير في شتى انواع الطبقات الكويتية والاجنبية والعراقية والذي يعتبر مدعاة فخر للسفارة حيث سعينا لتغيير صورة السفارة التي كانت تعتبر مرتع خوف وفزع للكويتيين والعراقيين والتي تحولت اليوم الى ملتقيات فكرية وثقافية، مشيرا ان هذا الامر يأتي مواكبة للجانب والدفع السياسي.

وعن زيارة رئيس مجلس الوزراء العراقي للبلاد قال الهاشمي ان رئيس مجلس الوزراء سيزور الكويت ويستكمل المباحثات التي اجريت اضافة الى زيارة سمو الامير وسمو ولي العهد وتعزيز العلاقة الاخوية العراقية- الكويتية.

ملفات

وبشان أبرز الملفات التي ستتم مناقشتها اثناء الزيارة ذكر الهاشمي انها ستكون استكمالا لجهود اللجنة المشتركة وسيكون هناك ابعاد للدفع والتقدم الى الامام حيث ان عدد الوزراء المرافقين لرئيس مجلس الوزراء العراقي سيعطي دلالة على اهمية الملفات.

وبخصوص العلاقات المميزة بين الجانب العراقي والايراني والترتيبات التي قامت بها الولايات المتحدة فيما يتعلق بالنفط وموقف العراق من هذه العقوبات، بينّ الهاشمي ان العراق موقفه واضح منذ البداية بانه لا يدخل في محاور ويحاول ان يكون حمامة سلام وليس لصالح حزب او جهة او دولة معينة ويمسك العصا من الوسط فما يهمنا هو التقدم والرفاهية والامن والامان في المنطقة وللعراق.

التأشيرات

وفيما يتعلق بقضية التأشيرات للسماح للعراقيين في زيارة الكويت هل تمت مناقشة هذا الامر قال الهاشمي ان تمت مناقشة هذا الملف في اللجنة المشتركة وتم الاتفاق على مبادئ اولية حيث ان هناك تعاونا ما بين غرفة التجارة العراقية وهيئة الاستثمار العراقية مع الجانب الكويتي بحيث تكون البداية مع رجال الاعمال لتسهيل دخولهم للكويت واما المواطنون فسيكونون في المرحلة التالية.

العراق لن تكون حطب الحرب

وحول توقعات بأن يكون العراق حطب الحرب في المنطقة اكد الهاشمي ان العراق ينأ بنفسه عن اي حرب قادمة ويأمل بان يكون دوره ايجابيا من خلال السلم في المنطقة وحتى الميليشيات هي اصلا تحت امرة رئيس مجلس الوزراء.

عادة سنوية

أشاد سفير قطر لدى البلاد بالعلاقات الكويتية- القطرية مؤكدا أن زيارة الشيخ تميم إلى الكويت أصبحت عادة سنوية لتناول الافطار مع سمو الأمير.

وأكد حرص واستعداد بلاده لإنهاء اي خلاف في المنطقة مشيرا إلى أن قطر سيكون لها ممثل في اليمن التي دعت اليها المملكة العربية السعودية دون أن يحدد مستوى التمثيل.