وطن النهار

قالت نماء للزكاة والتنمية المجتمعية بجمعية الإصلاح الاجتماعي إنها وانطلاقاً من حرصها على التميز في العمل الخيري والإنساني قامت بتوزيع السلة الرمضانية من خلال بطاقات ممغنطة لتحقيق رضا الداعم والمستفيد. وفي هذا الصدد، قال مدير إدارة شؤون وخدمات المستفيدين في نماء للزكاة والتنمية المجتمعية فهد زيد المطيري إن نماء تسعى بخطى جادة لتحقيق الاحتراف في العمل الخيري وفق خطة استراتيجية واضحة ومتكاملة وعبر برامج نوعية في مختلف المجالات لذا سعت إلى توزيع السلات الرمضانية هذا العام من خلال بطاقات ممغنطة على ثلاث فئات وهي 15 و30 و45 ديناراً بإجمالي 150 ألف دينار.

