وطن النهار

أكد وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي ان اختبارات الصف الـ 12 جاءت بالمستوى الطبيعي المطلوب لقياس مستوى التحصيل العلمي للطلبة مراعية فروقهم التحصيلية للمواد العلمية مع مراعاة عدم إلحاق الضرر بجودة التعليم.

وشدد العازمي في تصريح صحافي على هامش الجولة التفقدية التي قام بها امس الاثنين لثانوية الروضة للبنات وثانوية عبدالله الجابر الصباح للبنين بمنطقة العاصمة التعليمية على ضرورة تهيئة بيئة اختبارات سليمة وصحية للطلبة ومراعاة اجواء الاختبارات وصيام شهر رمضان الفضيل.

وأوضح أن الثقة في لجان الاختبارات كبيرة إذ إنها مؤهلة للتعامل مع الطلبة بأسلوب يوفر لهم الراحة والبيئة المناسبة للاجابة على الاختبارات لافتا في الوقت ذاته الى أن أبوابه مفتوحة في حال لمس الطلبة أو أولياء أمورهم أي خلل في أي من اللجان.

وقال العازمي إن (التربية) ماضية في تطبيق لوائحها المعنية بالاختبارات وأبرزها الحفاظ على جودة التعليم ومحاربة ظاهرتي التفوق والنجاح الوهميتين، مشيرا إلى أن هذا يصب بالنهاية في مصلحة الطالب ليحصل على مستوى علمي جيد يؤهله لاستكمال دراساته الجامعية دون تعثر.

وفي سياق متصل بين العازمي أن فرص التعليم الجامعي والمهني والحرفي في كافة مؤسسات التعليم العالي متوفرة بمقاعد تكفي الطلبة الكويتيين وابناء الكويتيات الذين يخوضون اختبارات الثانوية العامة داعيا الطلبة إلى اختيار تخصصات جامعية تناسب مهاراتهم وقدراتهم وتثمر في تنمية البلاد.

من جانبه، قال الموجه الفني لمادة الرياضيات في وزارة التربية عبدالرزاق البغلي في تصريح مماثل أن اختبار الرياضيات أمس كان بمستوى الطالب المتوسط وجميع الأسئلة كانت من ضمن المنهج الدراسي.

وقال الموجه الأول للغة الفرنسية بمنطقة مبارك الكبير التعليمية بالإنابة بدر العجمي في تصريج مماثل ان اختبار اللغة الفرنسية الذي أجري أمس امتاز بالسهولة والوضوح ولم ترد حوله أي استفسارات.

وأضاف أن لجان التصحيح بدأت بتصحيح الاختبارات في الساعة التاسعة مساء امس ومن المتوقع الانتهاء منه مساء اليوم.

يذكر أن اختبارات الصف الـ 12 بقسميه الادبي والعلمي الى جانب التعليم الديني انطلقت صباح أمس الأحد وتستمر الى 30 مايو الحالي.

