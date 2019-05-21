وطن النهار

أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي وفاة طالبين كويتيين اثر حادث مروري في المملكة الاردنية الهاشمية.

ونعى الوزير العازمي في تصريح صحافي الفقيدين الطالبين عبدالله حيدر وعدنان الشولي اللذين وافتهما المنية اثر الحادث مشيرا الى ان وزارة التعليم العالي تلقت ببالغ الحزن والاسى نبأ وفاة الفقيدين داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

واكد الوزير ان الملحق الثقافي على تواصل دائم مع الجهات المعنية لمتابعة الاجراءات اللازمة من الجانبين الاردني والكويتي كما ان وزارة التعليم العالي تتابع عن كثب جميع المستجدات. وأضاف بالقول «واذ يؤسفنا تلقي النبأ نؤكد حرصنا على متابعة اي طارئ يحدث مع ابنائنا الطلبة من خلال رؤساء المكاتب الثقافية».وبين ان الوزارة وعبر المكتب الثقافي تابعت اتمام الاجراءات اللازمة لنقل جثماني الفقيدين مؤكدا حرص الوزارة على سلامة ابنائها الطلبة.

ودعا جميع الطلبة الدارسين في الخارج الى توخي الحذر اثناء القيادة مبينا ان المكاتب الثقافية في كل دول الابتعاث لا تدخر جهدا تجاه تسهيل الاجراءات اللازمة في اي طارئ يتعرض له ابناؤنا الطلبة مع الجهات المعنية.

