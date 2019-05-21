وطن النهار

أقامت مدرسة الكويت الإنكليزية احتفالها السنوي لتخريج طلاب المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي، والذي أقيم في مركز الراية، بحضور مدير عام معهد الدراسات المصرفية د. يعقوب يوسف الرفاعي وعدد من الشخصيات وقيادات المدرسة، وتضمن الحفل فقرات موسيقية وكلمات تخللها توزيع شهادات التخرج على الطلاب.

وألقت نائب رئيس المدرسة نائلة محمد جاسم السداح كلمة أوضحت خلالها حصول المدرسة على التميز على المستويين المحلي والدولي في العديد من المجالات التعليمية والاجتماعية والرياضية والأدبية، لافتة إلى حصد الكثير من الجوائز الأولى، وهذا دلالة على حرص المدرسة على نوع التعليم الذي تقدمه لطلابها.

وأعقب ذلك كلمة ضيف الحفل د. يعقوب يوسف الرفاعي التي ذكر فيها أهمية التكنولوجيا في العصر الحالي، كما أوصى الطلاب بأن يكونوا خير سفراء سواء لبلادهم أو لمدرستهم، وضرب مثالا حيا على ذلك بالمربي الفاضل محمد جاسم السداح الذي مثل بلاده خير تمثيل من خلال عمله كسفير لدولة الكويت على مدى سنوات طويلة، ونصح الخريجين بأن يحافظوا على علاقتهم مع مدرستهم التي حضنتهم صغارا ومهدت لهم طريق المستقبل الأكاديمي والعملي الناجح.

