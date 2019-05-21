وطن النهار

أكد وكيل قطاع التنمية للشباب في الهيئة العامة للشباب مشعل السبيعي حرص الهيئة على دعم المبادرات والافكار بجميع السبل والامكانات المتاحة لدى الهيئة.

واوضح السبيعي على هامش حفل تكريم خريجي مبادرة «في بيتنا قائد» والذي كان تحت رعاية مدير عام هيئة الشباب عبدالرحمن المطيري مساء امس الاول على مسرح مركز ابن الهيثم التابع للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب استمرارية دعم الهيئة لمبادرة «في بيتنا قائد» للمواسم المقبلة لما لمسته الهيئة من الجهد الواضح من قبل القائمين على المبادرة.

واشار السبيعي الى أن النتائج التي اطلعنا عليها في حفل التكريم والتي اسهمت فيها المبادرة كانت مرتكزة على مجموعة من المبادئ والقيم والمهارات التي تسهم في اعداد قادة للمستقبل، مؤكدا أهمية الشراكة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدني ومع ذوي الخبرة والشباب في تنوع مشاريع الشباب والتي تخدم مختلف المجالات.

