وطن النهار

اقام سفير استراليا لدى البلاد جوناثان غيلبرت غبقة رمضانية مساء اول من امس بحضور دبلوماسي متميز وذلك بفندق الجميرا. وأكد غيلبرت على أهمية العلاقة بين البلدين مشيرا الى انها المرة الثانية التي يقيم بها غبقة رمضانية لما لها من اهمية في اللقاء بين الاصدقاء وزملاء العمل. واوضح ان رمضان في الكويت متميز حيث يتم خلاله زيارة العديد من الديوانيات وحضور الغبقات الرمضانية، معربا عن اعجابه الشديد بهذه العادات الجميلة. وقال غيلبرت: هذه الطبقة هي مشاركة منا في هذا الشهر الذي يكثر فيه التزاور والتعارف بين الناس.

وأضاف أن هذه هي الغبقة الثانية التي تقيمها سفارتنا والتي ركزت هذا العام على دعوة عدد كبير من الطلبة الكويتيين الدارسين في الجامعات الاسترالية بالاضافة للأصدقاء. وأضاف في تصريح للصحافيين على هامش الغبقة التي أقامتها السفارة الأسترالية أول من أمس في فندق راديسون بلو أن هدفهم من اقامة هذه الغبقة هو مشاركة الأجواء الرمضانية مع أبناء الجالية الأسترالية المقيمة في الكويت وكذلك الاحتفال بالانجازات التي قام بها خريجو الجامعات الاسترالية في الكويت. وذكر أن هناك ما بين 800 الى 900 طالب كويتي يتلقون تعليمهم في الجامعات الأسترالية بمختلف التخصصات وفي عدة محافظات، وهم يساهمون في رسم مستقبل وطنهم عند عودتهم وفق رؤية الكويت 2035. وعن عملية تصدير المواشي الأسترالية للكويت قال غيلبرت ان هناك شحنات من الأغنام الأسترالية وصلت الكويت في الأشهر الماضية وخلال شهر رمضان الحالي لتلبية الاحتياج المحلي للحوم، لافتا الى وجود عدد كبير من الأغنام الأسترالية حاليا في الأسواق الكويتية ولكن ليس هناك شحنات خلال فصل الصيف يونيو ويوليو وأغسطس كون الطلب يقل في هذه الأشهر ولكن هناك كميات متوافرة من الخراف الأسترالية تكفي لتغطية تلك الأشهر وستعاود الشحنات الوصول للكويت بعد نهاية فصل الصيف. وأوضح أن شحنات الخراف الأسترالية تتوقف خلال الصيف ليس فقط للكويت ولكن لجميع دول المنطقة من أجل الحفاظ على سلامة الماشية ولكنها تستأنف في باقي أشهر العام. وحول الأوضاع التي تمر بها منطقة الخليج وعما اذا كان هناك دور أسترالي سنراه قريبا قال غيلبرت ان بلاده تراقب ما يحدث من توترات في المنطقة عن كثب بقلق كبير، حيث هناك وجود أسترالي في المنطقة منذ سنوات عديدة وبالذات في العراق هناك حوالي 400 من القوات الأسترالية لتدريب القوات العراقية على استتباب الامن الى جانب كوننا نرغب بأن تكون منطقة الخليج مستقرة على الدوام بالاضافة لعدد آخر من قواتنا في دولة الامارات،لافتا الى أن بلاده كان لها تدخلات في المنطقة لنفس هذه الاسباب في عام 1991 لتحرير الكويت وفي عام 2003،لذلك أستراليا دائما ما تعمل على استقرار هذه المنطقة ونتمنى أن نرى حلا لهذا التوتر خلال الأسابيع المقبلة.

