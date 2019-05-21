وطن النهار

استكمالاً للحملات الميدانية التى تنفذها لجنة متابعة ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي لرصد المخالفين واتخاذ الاجراءات بحقهم وفق الأطر القانونية، نفذ قسم متابعة المخالفات الهندسية التابع لمراقبة البناء بادارة التدقيق والمتابعة الهندسية بفرع بلدية محافظة الفروانية حملة على سكن العزاب بمناطق خيطان والعمرية والرابية والتي ترأسها رئيس النوبات «أ» جابر البراك، «ب» سعود بخيت، «ج» محمد زيد شمروخ والمفتشون خالد العتيبي، عبد الرحمن الرشيدي، ناصر العتيبي ومبارك العسكر والتى أسفرت عن توجيه 59 إنذارا لعدد 59 عقاراً فضلا عن التعامل مع 4 شكاوى لسكن العزاب.

وأكد مراقب عام البناء بادارة التدقيق والمتابعة الهندسية بفرع بلدية محافظة الفروانية المهندس مشعل نابي العدهان بأن مفتشي القسم يعملون على قدم وساق أثناء الحملات التفتيشية المستمرة لرصد سكن العزاب واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم بناء على تعليمات مباشرة من رئيس لجنة متابعة ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي ونائب المدير العام لشؤون قطاع محافظتي الفروانية ومبارك الكبير المهندس عمار العمار بتطيبق القانون 125 لسنة 1992 الخاص بشأن حظر اسكان غير العائلات في مناطق السكن الخاص والنموذجي على المخالفين بكل حزم دون تهاون.

واضاف بأنه تم توجيه العديد من الانذارات بمنطقة خيطان قطعة «10» والتعامل مع شكوى عزاب بمناطق العمرية والرابية وبمجرد انتهاء المدة القانونية للانذارات سيتم تحرير مخالفات لملاك العقارات المخالفة بالتنسيق مع ادارة التسجيل العقاري بوازرة العدل، لافتاً الى أنه في حالة عدم استجابة ملاك العقارات في اخلاء عقاراتهم المخالفة من العزاب ستتم مخاطبة مخاطبة وزارة الكهرباء والماء لقطع التيار الكهربائي عنها.

وذكر العدهان بأنه هناك متابعة دورية لجميع الانذارات والمخالفات التى تم تحريرها مسبقاَ فضلا عن متابعة المخاطبات الموجهة للوزارة المختصة لأستكمال اجراءات قطع التيار الكهربائي عن العقارات المخالفة، مؤكداً على أنه هناك متابعة حثيثة من وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية وزير الدولة لشئون البلدية فهد علي الشعلة ومدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي بالتعامل مع ملف العزاب بكل حزم لحين القضاء على هذه الظاهرة التى باتت دخيلة على المجتمع الكويتي.

من جانبه، أكد رئيس قسم متابعة المخالفات الهندسية بالفروانية وليد الدغر بأنه قد تم وضع خطة عمل متكاملة لرصد أكبر عدد من سكن العزاب واتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم وفق القانون 125 لسنة 1992 حيث تم تكثيف الحملات الميدانية على منطقة خيطان قطعة «10» فضلا عن التعامل مع 4 شكاوى بمناطق العمرية والرابية، لافتاً الى أنه قد أسفرت الحملات عن توجيه 59 إنذاراً لعدد 59 عقاراً.

