وطن النهار

نظمت ديوانية شعراء النبط احتفالية شعبية بمناسبة افتتاح تأهيل وتطوير مبناها الجديد في منطقة صبحان، وأقيم الحفل تحت رعاية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، الذي أناب عنه بالحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، وبحضور وزير الديوان الأميري الشيخ علي الجراح الصباح، والشيخ أحمد الجابر الصباح، والمستشار في الديوان الأميري محمد ضيف الله شرار، وأمين السر في الديوانية الشاعر نصار الخمسان، وحشد من الإعلاميين والشعراء والضيوف والزوار وأهالي الشعراء المكرمين.

وثمن القائمون على ديوانية شعراء النبط في تصريح صحافي الرعاية السامية الداعمة لمسيرة الديوانية من قبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، وبفضل توجيهات وحرص سموه الكريم باعادة تأهيل وتطوير مبنى الديوانية. وأشارت اللجنة إلى ان ديوانية شعراء النبط صرح شامخ يشع بالعطاء، وسوف تستكمل مسيرتها الرائدة للمحافظة على الموروث الشعبي الكويتي والخليجي، وستنبض مجددا في عطاءات الشعراء الشباب الذين يستكملون مسيرة الرواد والمؤسسين لها، حيث ستقوم بتفعيل دورها الرائد إلى سابق عهدها خلال المرحلة القادمة. تخلل الحفل كلمة الشاعر نصار الخمسان أمين سر جمعية ديوانية شعراء النبط، ومشاركة للفرق الشعبية وشعراء من دول مجلس التعاون الخليجي، وعرض فيلم وثائقي تلفزيوني عن مراحل تطور ديوانية شعراء النبط، ومحاورة بين الشاعرين مساعد بن جبران ومحمد الشاطري، وفي الختام قام المستشار في الديوان الأميري محمد ضيف الله شرار وأمين سر الديوانية الشاعر نصار الخمسان ونائبه الشاعر مطلق بن شلاح وعدد من الأعضاء بتكريم الشعراء المؤسسين لديوانية شعراء النبط.

