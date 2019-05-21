وطن النهار

أكد نائب رئيس لجنة تحكيم مسابقة تصميم وبرمجة موقع الكتروني يوسف عبدالعزيز البغلي ان الهدف من اضافة مسابقة تصميم وبرمجة موقع الالكتروني مع مسابقات البغلي للابن البار هو تشجيع الأبناء على بر والديهم وبر كبار السن، وتوطيد وتقوية العلاقات الأسرية، لاسيما توعية المجتمع باحتياجات كبار السن المختلفة، وتفعيل دور الإعلام تجاه قضايا برالوالدين وبر كبار السن، بالإضافة الى تفعيل دور كبار السن ودمجهم في المجتمع، والاستفادة من الفائزين بالجائزة كمصدر للتوعية والتشجيع على العمل التطوعي مع كبار السن وتعزيز السلوك الإيجابي لدى الأبناء تجاه والديهم وكبار السن ورد السلوك السلبي تجاه الوالدين وكبار السن إلى القواعد التي حددها الشرع الإسلامي والدستور والعادات والتقاليد، كل هذا عبر استخدام التقنيات الالكترونية الحديثة حيث انها أصبحت مواقع الانترنت وبرامج التواصل الاجتماعي عصب الحياة ومصدر الخبر حديثاً.

وقال البغلي بان هناك شروطاً محددة ومدروسة للمشاركة في مسابقة البغلي للابن البار لتصميم وبرمجة موقع الالكتروني وهي:

1- المشاركة في مسابقة مفتوحة لجميع الأفراد من المواطنين والمقيمين والمؤسسات على أن تتم المشاركة بعمل واحد لكل مشارك.

2- تصميم وبرمجة موقع إنترنت يحقق ويتفق مع أهداف المبرة، ويدل على مظاهر البر بالوالدين وبر كبار السن (مظهر الوفاء والاحترام من الأبناء لوالديهم وكبار السن) وبر الوطن.

3- يجوزللمشارك استخدام أي برنامج أو برمجة تقنية في التصميم والبرمجة.

4- يجب أن يخلو الموقع من الأخطاء الفنية والبرمجية.

5- يجب أن يتميز الموقع بسهولة التصفح والاستخدام على مواقع الإنترنت.

6- يجب أن يحقق الموقع الانسيابية على جميع متصفحات الإنترنت.

7- يجب أن يحقق الموقع الانسيابية على جميع أحجام الشاشات وبالأخص الهواتف النقالة.

8- يجب ألا يتعرض الموقع سلباً وبأي طريقة كانت لأي دولة أو جهة رسمية أو أشخاص.

9- يجب أن يحافظ الموقع على العادات والتقاليد الاجتماعية والإسلامية.

10- ألا يكون الموقع المشارك قد فاز بمسابقات أو جوائز أخرى من قبل.

11- يحق للجنة المنظمة التصرف بالموقع الفائز بما يتناسب مع أهدافها.

وأعلن البغلي عن جوائز مسابقة البغلي للابن البار لهذا التصميم وهي:

- المركز الأول مكافأة ماليه قدرها 750 ديناراً.

- والمركز الثاني مكافأة مالية قدرها 500 دينار.

- المركز الثالث مكافأة ماليه قدرها 250 ديناراً.

وأوضح البغلي أيضاً بان هناك آلية تقييم مسابقة البغلي للابن البار لتصميم برمجة موقع إلكتروني عن طريق لجنة تحكيم ذوي خبرة واختصاص بهذا المجال وعلى النحو التالي:

التصفح السليم والانسابية مع جميع برامج تصفح المواقع والانسابية مع جميع أحجام الشاشات وبالأخص الهواتف النقالة مع سهولة التصفح والتنقل وسهولة فهم المحتوى، أيضاً توفر والتوظيف الصحيح للميديا (صورة، فيديو، صوت) مع مدى اثراء المادة العلمية وجمالية تصميم ومؤثرات الموقع ووضوح خطوط النصوص ومدى الابداع والابتكار بالمحتوى، مشيرا الى انه لابد من وجود بريد الكتروني خاص بالموقع مع آلية التواصل المختلفة، وأهم نقطة بالتقييم هي حجم ونوعية الأهداف المدرجة تحت بر الوالدين.

كما أوضح البغلي المشاركة متاحة إلى تاريخ 15 أكتوبر 2019 وطريقة التقديم عن طريق عن طريق رابط التسجيل المتوفر في موقع:

www.albaghliaward.com/site/?page_id=151

وقال البغلي ان ولادة فكرتي لانشاء جائزة جديدة للمبرة لتظهر خبرات أبناء وبنات الكويت بانشاء موقع الكتروني يخدم جميع الأطراف سواء المسن أو أفراد اسرته ومن يعيله بأكثر من هدف وآلية ونبعت من حبي لهذا المجال التقني واطلاعي بالتقنيات الحديثة لبرمجة مواقع الانترنت مع خبرتي في هذا المجال لاكثر من 10 سنوات في السوق التقني أحببت اني اسهم وحتى بالتحكيم لاختيار افضل موقع انترنت يفيد ويخدم المسن وبر الوالدين... الخ، وكل هذا ايماناً مني بأهمية الاهتمام بالمسن والتعبير عن اهتمامناً لما قدمه المسن لابنه وبنته وعائلته بفترة شبابه وصحته وتعويضه حتى بالشيء البسيط.

أكد البغلي على ايمانه بضرورة تكاتف وتلاحم أبناء الوطن ومشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في خطط التنمية وتحقيق التعاون والتكامل، مشيرا إلى أهمية ترسيخ مبادئ العمل التطوعي وتعزيز أركانه بين أفراد ومؤسسات المجتمع ما يسهم في تفعيل مبدأ المشاركة المجتمعية التي تعود بالنفع على الوطن والمواطنين.

وقال البغلي يطيب لي أن نتوجه إلى رئيس مجلس ادارة مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار وراعي جائزة البغلي للابن البار العم ابراهيم البغلي بخالص الشكر وبالغ التقدير على مبادرتكم الوطنية بإنشاء جائزة البغلي للابن البار وهذا لم يأت من فراغ بل، جاء انطلاقاً من إيمان العم ابراهيم البغلي بضرورة تكاتف وتلاحم أبناء الوطن ومشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في خطط التنمية وتحقيق التعاون والتكامل وتأكيدا للرؤية السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله رعاه، من أجل تحقيق الرقي والتقدم لوطننا العزيز.

وأشاد البغلي بالقائمين على جائزة البغلي للابن البار وعلى رأسهم راعي الجائزة العم ابراهيم البغلي ورئيس اللجنة العليا للجائزة الاستاذ علي حسن وجميع اعضاء اللجنة العليا لجائزة البغلي للابن البار متمنيا دوام التوفيق والسداد، ومواصلة العطاء الصادق من اجل خدمة بلدنا العزيز وإعلاء رايته، آملين لدولتنا الحبيبة دوام التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة والرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي العهد الأمين حفظهما الله ورعاهما.

