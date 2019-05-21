وطن النهار

البر بالوالدين من الطاعات التي أمرنا الله بها وشددت الشريعة الغراء في أمر الإحسان إليهما، ولا شك أن الوالدين يأتيان في المقدمة على مَن سواهما من الأهل، كالزوجة والأولاد والأشقاء وغيرهم، فهما سبب وجود الإنسان؛ لذا يجب تفضيلهما على الجميع وتقديم الإحسان إليهما واختصاصهما بالعطف والرعاية لما لهما من فضل عظيم على أبنائهما.

ومن البر بالوالدين لزوم طاعتهم في كل معروف وخير في كل وقت وحين.

يجب أن نحرص على مواصلة الأعمال الصالحة، ومن أعظم ذلك وأجله على الإطلاق، برّ الوالدين وصلة الرحم، لاسيما ونحن في شهر الصلة والبر، والخير والأجر، شهر رمضان، شهر الصفاء والإخاء، ونبذ البغضاء وترك الشحناء، فالقطيعة بين عموم المسلمين محرمة، وبين الأقارب والأرحام والجيران أشد حرمة، قال تعالى.

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ *أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ }، وقال صلى الله عليه وسلم: «من أحب أن يبسط له في رزقه ـ أي يوسع ويبارك له فيه - وينسأ له في أثره - أي يؤخر له في عمره ويزاد له فيه ـ فليصل رحمه». فاتقوا الله عباد الله وأصلحوا ذات بينكم، وصلوا أرحامكم، وبروا آباءكم تدخلوا جنة ربكم.

لقد جُبلت النفوس على حب من أحسن إليها، وتعلقت القلوب بمن كان له فضل عليها، وليس أعظم إحساناً، ولا أكثر فضلاً بعد الله سبحانه وتعالى من الوالدين، حيث قرن الله حقّهما بحقّه، وشكرهما بشكره، وأوصى بهما إحساناً بعد الأمر بعبادته: {وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً}. فرِضى الله في رِضى الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين.

وفي شهر رمضان نؤكِّد على وجوب طاعة الوالدين، وذلك لتمام أجر الصوم، فقد أردنا التنبيه على هذا الأمر لِمَا نراه من كثرة التذمر من الأبناء على طلبات وأوامر الآباء والأمهات في رمضان، فتجد الأولاد إذا طلب الأب منهم قضاءَ بعض الحاجات أو إنجاز عمل بسيط بدلًا منه يرفضون أو يفعلون ذلك وهم كارهون متعللين بالصوم والإرهاق.

ولاشك أن هذا منقصة لأجر الصوم، فالأب له حق على ولده في كل الأوقات وطاعة الوالد في رمضان أجرها عظيم، وإن كان فيها تعب فالأجر على قدر المشقة.

وهذا التنبيه موجَّه أيضا للبنات اللواتي يقضين نهارَ رمضان في النوم والأم تقف على قدمها في المطبخ ساعاتٍ لتُعِدَّ طعام الإفطار، فهل هذا برٌّ بالأم؟ بالطبع لا.

فلاشك أن الحرص على راحة الأم من لوازم البر بها، وكذلك تجب طاعتها إذا طلبت من ابنتها المساعدة في أعمال المنزل في رمضان، فلاشك أن البنت مهما كانت مرهقة من الصوم ليست كالأم التي كَبرت سنُّها وضعُفت صحتها، فلا ينبغي لبناتنا الرقيقات أن يتذمَّرنَ من طلبات أمهاتهن في رمضان، بل يجب عليهن تقديم يد العون والمساعدة لأمهاتهن في أعمال المنزل طواعيةً من دون طلب.

يجب أن يُقدم الأبناء والبنات العون للآباء والأمهات في رمضان، ويجب عليهم طاعتهم ابتغاءَ مَرْضَاة الله وطمعًا في الأجر العظيم لكل أنواع الطاعات في رمضان، ولا شك أن طاعة الوالدين والبر بهما من أجَلِّ القُربات إلى الله وما أجملها في رمضان!

حفظ الله آباءنا وأمهاتنا وأعاننا على طاعتهم وبرهم في كل وقت وحين.

