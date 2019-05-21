وطن النهار

يعتبر كبار السن احد افراد العائلة الذين يتطلبون عناية خاصة من حيث المعاملة والتغذية ولهذا نقدم لكم أفضل الأغذية لكبار السن.

- التفاح Apple: يحتوي على ألياف غير قابلة للذوبان تساعد على تقليل نسبة الكوليسترول في الدم، كما أنه غني بمضادات الاكسدة التي تحمي الجسم من الامراض، والتفاح يعمل على ابطاء امتصاص الجلوكوز بالدم مما يحافظ على مستوى السكر في الدم.

- الجوز Walnut: يفيد كثيرا لحماية العين من الاصابة بأمراض الشيخوخة مثل المياه البيضاء وضعف النظر، كما يحمي القلب لما يحتويه من ألياف تقلل الكوليسترول وتحمي الشرايين، كما يعمل الجوز على تقليل مستويات السكر في الدم.

نمط غذائي لكبار السن في رمضان:

ينصح بتناول 3 أكواب من اللبن الرائب أو الحليب الخالي الدسم في الفترة من الافطار وحتى وقت السحور.

تناول 100جم من اللحوم البيضاء، أو اللحوم الحمراء خالية الدسم، أو السمك، أو الدجاج.

تناول 2-3 بيضات خلال الأسبوع، وبفضل البيض المسلوق.

تناول الخضروات المسلوقة، والاكثار من الخضروات الورقية.

تناول الفاكهة يومياً خلال وجبتي الافطار والسحور.

