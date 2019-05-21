وطن النهار

أولاً: مسابقة البغلي

للابن البار

تعلن مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار عن تنظيم مسابقة البغلي للابن البار كأحد المشاريع الاجتماعية والأدبية والتوعوية للمبرة، بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات الحكومية والأهلية وأفراد ومؤسسات المجتمع المدني الذين يعملون في خدمة ورعاية وتأهيل كبار السن، لتحقيق عدة أهداف تعود بالنفع على أفراد ومؤسسات المجتمع المدني في دولة الكويت من خلال نظم الشعر الفصيح والشعر الشعبي تتمثل بالآتي:

أولاً: تشجيع الأبناء على بر والديهم وبر كبار السن.

ثانياً: توطيد وتقوية العلاقات الأسرية.

ثالثاً: توعية المجتمع باحتياجات كبار السن المختلفة.

رابعاً: تفعيل دور الإعلام تجاه قضايا بر الوالدين وبر كبار السن.

خامساً: تفعيل دور كبار السن ودمجهم في المجتمع.

سادساً: الاستفادة من الفائزين بالجائزة كمصدر للتوعية.

سابعاً: التشجيع على العمل التطوعي مع كبار السن.

ثامناً: تعزيز السلوك الإيجابي لدى الأبناء تجاه والديهم وكبار السن.

تاسعاً: رد السلوك السلبي تجاه الوالدين وكبار السن إلى القواعد التي حددها الشرع الإسلامي والدستور والعادات والتقاليد.

شروط وأحكام المسابقة

1) ألا يقل عمر المشترك عن (18) عاماً.

2) أن يكون الشاعر المشارك كويتياً أو مقيماً في دولة الكويت.

3) أن يكون متلقي الرعاية على قيد الحياة.

3) أن يلتزم المشارك بتعبئة جميع البيانات الواردة في استمارة المشاركة.

4) أن يلتزم المشارك بتقديم جميع المستندات المطلوبة للمشاركة.

5) لا يحق للفائزين السابقين بالجائزة المشاركة مرة أخرى.

جوائز الفائزين لكل مسابقة

المركز الأول 2000 د.ك المركز الثاني 1500 د.ك المركز الثالث 1000 د.ك

ـــ يمنح الفائز بالمركز الأول رحلة لأداء العمرة مع الشخص متلقي الرعاية.

ــ يمنح الفائزون من المركز الرابع وحتى المركز العاشر مكافأة مالية بقيمة (500) د.ك.

ــ يمنح جميع الفائزين مجسماً تذكارياً وشهادة تقدير صادرة من مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار.

للمشاركة في المسابقة

يتم تسليم الأعمال المشاركة خلال الفترة من 15 مايو الحالي وحتى 15 أكتوبر المقبل من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 3 ظهرا وذلك في مقر مبرة ابراهيم طاهر البغلي الكائن في دولة الكويت ــ منطقة الشرق ــ قطعة (2) شارع (141) عمارة رقم (17) الدور الأول مكتب رقم (2)،،للتواصل عن طريق الأرقام التالية (9948800 أو 99679770 أو واتساب: 69062315) ويمكن المشاركة في المسابقـة عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي التالية:

Website: www.albaghliaward.ocom

Email: infoalbaghliaward.com

Twitter: albaghli_q8

Instagram: albaghli_q8

ثانياً: مسابقة القصة القصيرة

تعلن مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار عن تنظيم مسابقة البغلي للابن البار للقصة القصيرة كأحد المشاريع الاجتماعية والأدبية والتوعوية للمبرة، بالتنسيق والتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، لتحقيق عدة أهداف تعود بالنفع على أفراد ومؤسسات المجتمع المدني في دولة الكويت من خلال كتابة القصة القصيرة.

للمشاركة في المسابقة:

يتم تسليم الأعمال المشاركة خلال الفترة من 15 مايو الحالي وحتى 15 أكتوبر المقبل من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 3 ظهرا وذلك في مقر مبرة ابراهيم طاهر البغلي الكائن في دولة الكويت ــ منطقة الشرق ــ قطعة (2) شارع (141) عمارة رقم (17) الدور الأول مكتب رقم (2)، للتواصل عن طريق الأرقام التالية (9948800 أو 99679770 أو واتساب: 69062315) ويمكن المشاركة بالمسابقة عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي التالية:

Website: www.albaghliaward.ocom

Email: infoalbaghliaward.com

Twitter: albaghli_q8

Instagram: albaghli_q8

ثالثاً: مسابقة الشعر الفصيح والشعبي

تعلن مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار عن تنظيم مسابقة البغلي للابن البار للشعر الفصيح والشعر الشعبي كأحد المشاريع الاجتماعية والأدبية والتوعوية للمبرة، بالتنسيق والتعاون مع رابطة الأدباء الكويتيين، لتحقيق عدة أهداف تعود بالنفع على أفراد ومؤسسات المجتمع المدني في دولة الكويت من خلال نظم الشعر الفصيح والشعر الشعبي.

للمشاركة في المسابقة:

يتم تسليم الأعمال المشاركة خلال الفترة من 15 مايو الحالي وحتى 15 أكتوبر المقبل من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 3 ظهرا وذلك في مقر مبرة ابراهيم طاهر البغلي الكائن في دولة الكويت ــ منطقة الشرق ــ قطعة (2) شارع (141) عمارة رقم (17) الدور الأول مكتب رقم (2)، أو في مقر رابطة الأدباء الكويتيين في منطقة العديلية ـ بجوار نادي كاظمة الرياضي،للتواصل عن طريق الأرقام التالية (9948800 أو 99679770 أو واتساب: 69062315) ويمكن المشاركة في المسابقة عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي التالية: Website: www.albaghliaward.ocom

Email: infoalbaghliaward.com

Twitter: albaghli_q8

Instagram: albaghli_q8

رابعاً: مسابقة التصوير الفوتوغرافي

تعلن مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار عن تنظيم مسابقة البغلي للابن البار للتصوير الفوتوغرافي كأحد المشاريع الاجتماعية والأدبية والتوعوية للمبرة، بالتنسيق والتعاون مع الجمعية الكويتية لفنون التصوير الفوتوغرافي، لتحقيق عدة أهداف تعود بالنفع على أفراد ومؤسسات المجتمع المدني في دولة الكويت من خلال ألتقاط الصور الفوتوغرافية.

للمشاركة في المسابقة

يتم تسليم الأعمال المشاركة خلال الفترة من 15 مايو الحالي وحتى 15 أكتوبر المقبل من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 3 ظهرا وذلك في مقر مبرة ابراهيم طاهر البغلي الكائن في دولة الكويت ــ منطقة الشرق ــ قطعة (2) شارع (141) عمارة رقم (17) الدور الأول مكتب رقم (2)، أو في مقر الجمعية الكويتية لفنون التصوير الفوتوغرافي في منطقة العديلية ـ بجوار نادي كاظمة الرياضي،للتواصل عن طريق الأرقام التالية (9948800 أو 99679770 أو واتساب: 69062315) ويمكن المشاركة بالمسابقة على شبكات التواصل الاجتماعي التالية:

Website: www.albaghliaward.ocom

Email: infoalbaghliaward.com

Twitter: albaghli_q8

Instagram: albaghli_q8

خامساً: مسابقة الفنون التشكيلية

تعلن مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار عن تنظيم مسابقة البغلي للابن البار للفنون التشكيلية كأحد المشاريع الاجتماعية والأدبية والتوعوية للمبرة، بالتنسيق والتعاون مع الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية، لتحقيق عدة أهداف تعود بالنفع على أفراد ومؤسسات المجتمع المدني في دولة الكويت من خلال الفنون التشكيلية.

للمشاركة في المسابقة

يتم تسليم الأعمال المشاركة خلال الفترة من 15 مايو وحتى 15 أكتوبر من كل عام من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 3 ظهرا وذلك في مقر مبرة ابراهيم طاهر البغلي الكائن في دولة الكويت ــ منطقة الشرق ــ قطعة (2) شارع (141) عمارة رقم (17) الدور الأول مكتب رقم (2)، أو في مقر الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية في حولي ــ مقابل محكمة حولي، للتواصل عن طريق الأرقام التالية (9948800 أو 99679770 أو واتساب: 69062315) ويمكن المشاركة بالمسابقة على شبكات التواصل الاجتماعي التالية: Website: www.albaghliaward.ocom

Email: infoalbaghliaward.com

Twitter: albaghli_q8

Instagram: albaghli_q8

سادساً: مسابقة تصميم وبرمجة موقع إلكتروني

شروط وأحكام مسابقة لتصميم وبرمجة موقع إلكتروني:

1) المشاركة في المسابقة المفتوحة لجميع الأفراد من المواطنين والمقيمين والمؤسسات على أن تتم المشاركة بعمل واحد لكل مشارك.

2) تصميم وبرمجة موقع إنترنت يحقق ويتفق مع أهداف المبرة، ويدل على مظاهر البر بالوالدين وبر كبار السن ( مظهر الوفاء والأحترام من الأبناء لوالديهم وكبار السن ) وبر الوطن.

3) يجوز للمشارك أستخدام أي برنامج أو برمجة تقنية في التصميم.

4) يجب أن يخلو الموقع من الأخطاء الفنية والبرمجية.

5) يجب أن يتميز الموقع بسهولة التصفح والأستخدام على مواقع الإنترنت.

6) يجب أن يحقق الموقع الإنسيابية على جميع متصفحات الإنترنت..

7) يجب أن يحقق الموقع الإنسيابية على جميع أحجام شاشات الهواتف النقالة.

8) يجب ألا يتعرض الموقع سلباً وبأي طريقة كانت لأي دولة أو جهة رسمية أو أشخاص.

9) يجب أن يحافظ الموقع على العادات والتقاليد الاجتماعية والإسلامية.

10) ألا يكون الموقع المشارك قد فاز بمسابقات أو جوائز أخرى من قبل.

11) يحق للجنة المنظمة التصرف بالموقع الفائز بما يتناسب مع أهدافها.

جوائز الفائزين

المركز الأول 750د.ك المركز الثاني 500 د.ك المركز الثالث 250د.ك

للمشاركة في المسابقة

يتم تسليم الأعمال المشاركة خلال الفترة من 15 مايو وحتى 15 أكتوبر من كل عام من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 3 ظهرا وذلك في مقر مبرة ابراهيم طاهر البغلي الكائن في دولة الكويت ــ منطقة الشرق ــ قطعة (2) شارع (141) عمارة رقم (17) الدور الأول مكتب رقم (2)، أو في مقر الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات في منطقة الروضة ـ قطعة (3) شارع شهاب أحمد البحر جادة (37) فيلا (20)،للتواصل عن طريق الأرقام التالية (9948800أو 99679770 أو واتساب: 69062315) ويمكن المشاركة بالمسابقة على شبكات التواصل الاجتماعي التالية:

Website: www.albaghliaward.ocom

Email: infoalbaghliaward.com

Twitter: albaghli_q8

Instagram: albaghli_q8

