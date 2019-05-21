أول النهار

أقامت السفارة الباكستانية لدى البلاد مأدبة افطار بالتنسيق مع مجلس الجالية على شرف وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي الذي زار البلاد يومي السبت والاحد. وقد حضر الاحتفال عدد من ابناء الجالية الباكستانية في البلاد. وبالمناسبة وجه قريشي كلمة لابناء الجالية اطلعهم خلالها على المباحثات التي اجراها في الكويت وعلى أهم التفاهمات التي تمت خصوصا في مجالس التأشيرات والزيارة المرتقبة لوزير الداخلية الباكستاني الى الكويت فضلا عن حث ابناء الجالية على الالتزام بقوانين البلاد ومساهمتهم في عملية التنمية في الكويت.

وتضمنت كلمته الوضع الداخلي في باكستان وعمل الحكومة الجديدة والصراع مع الهند وتصدي قوات بلاده لاي هجوم قد يحدث خصوصا في منطقة كاشمير المتنازع عليها مع الهند. واكد الوزير الباكستاني حرص الحكومة الجديدة على العمل من اجل رفع المستوى المعيشي للباكستانيين واستتاب الامن ومحاربة الارهاب.

بدوره، رحب السفير الباكستاني لدى البلاد غلام دستجير بوزير خارجية بلاده، مؤكدا حرص بلاده على بتطوير وتنمية العلاقات مع الكويت.

واوضح ان هذه الزيارة التي وصفها بالمهمة جاءت تلبية للدعوة الكويتية، وان لقاء الوزير بالجالية يأتي لحرصه على الاطلاع ولقاء ممثلي الجالية الباكستانية في الكويت.

بدورهم رحب ممثلو الجالية بالوزير قريشي وتم تكريمه من قبل ابناء الجالية.

