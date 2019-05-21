أول النهار

جنيف- «كونا»: أكد مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى في جنيف السفير جمال الغنيم امس الاثنين ان مشاركة الكويت في اعمال الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية تكتسي اهتماما متزايدا من عام الى آخر.

جاء ذلك في تصريح ادلى به السفير الغنيم لـ «كونا» على هامش فعاليات افتتاح اعمال الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية التي تستمر بين 20 و28 مايو الجاري بمشاركة الكويت بوفد يترأسه وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود الحمد الصباح.

ووصف السفير الغنيم العلاقة بين الكويت ومنظمة الصحة العالمية بأنها ذات طابع استراتيجي وانساني في آن واحد نظرا لحرص الكويت على تمويل الكثير من البرامج الصحية حول العالم مشيرا الى ان الكويت هي الدولة العربية الوحيدة العضو في صندوق الطوارئ التابع للمنظمة، مشيرا كذلك إلى ان الكويت كانت سباقة للاستجابة لبرامج المنظمة في دول المنطقة ومنها حملة تطعيم اطفال سوريا وحملات الرعاية الصحية في اليمن الى جانب دعم الكويت لبرامج المنظمة في مكافحة فيروس (ايبولا) في غرب افريقيا والتداخلات الصحة في مناطق الكوارث الطبيعية. وأوضح ان هذا التعاون لا يقف فقط عند هذا الحد بل تطور أيضا الى جائزة سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه الخاصة بمجالي الرعاية الصحية للمسنين وتعزيز الصحة والتي يتم توزيعها على هامش اعمال الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية. وقال ان وزير الصحة د. باسل الصباح سيقوم يوم الجمعة القادم بتقديم جائزة سمو امير البلاد للجهة الفائزة في احتفال تقيمه منظمة الصحة العالمية بحضور مديرها العام وعدد من الشخصيات الدولية ورؤساء المنظمات الدولية والدول الأعضاء. واضاف ان جدول اعمال هذه السنة سيتناول موضوعات مهمة مثل متابعة الجهود المبذولة للتغلب على الامراض السارية غير المعدية كالسمنة وامراض القلب والسرطان وارتفاع نسبة السكر في الجسم. لافتا الى ان الجمعية العامة ستتناول مشكلة التغلب على الفيروسات المقاومة للمضادات الحيوية والسيطرة على الاوبئة وتأثير التغيرات المناخية السلبية على الصحة وغيرها من الموضوعات ذات الاهمية.

