أول النهار

أعربت الكويت عن قلقها البالغ إزاء تزايد الهجمات في منطقة الساحل بأفريقيا بعدما شهدت انتشارا سريعا للعنف، مؤكدة أن ذلك الأمر يظهر أهمية التعاون الإقليمي لمواجهة التهديدات في المنطقة. ودعت الكويت، في كلمة ألقاها المستشار بوفدها الدائم بالأمم المتحدة طارق البناي خلال جلسة مجلس الأمن حول آخر التطورات المتعلقة بقوة الساحل المشتركة، المجتمع الدولي الى دعم التعاون للحيلولة دون اتساع رقعة انشطة الجماعات الارهابية. ورحب البناي باستئناف عمليات انشطة قوة الساحل المشتركة في يناير الماضي خاصة بعد الفترة الصعبة التي تلت الهجوم على مقرها الرئيس العام الماضي. كما رحب بجهودها لتحقيق 75 في المئة من القدرة التشغيلية مشجعا القوة على الاستمرار في هذا النهج الإيجابي ليتسنى مكافحة التهديدات الإرهابية التي تنتشر بشكل غير مسبوق في المنطقة. وأشاد بالخطوات الأخيرة التي اتخذتها القوة المشتركة لنشر عنصر الشرطة وأيضا تفعيل الإطار الخاص بمنع انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها قائلا «هاتان المسألتان ضروريتان لإعادة بناء الثقة مع الشعوب الأمر الذي سوف يدعم جهود القوة المشتركة».

